Ez a férfi mindent megtett, hogy visszaszerezze a gyermekeit: komoly ára lett a fenyegetésének

Egy férfi Heves vármegyében nem tudta feldolgozni, hogy a gyerekeit elvették tőle. Ezért személyesen ment a családsegítőhöz, hogy visszakapja őket, vagy legalább nyáron kapcsolatba léphessen a gyerekekkel. A Heol beszámolója szerint végül fenyegetéssel próbálta befolyásolni az ügyében eljáró szakembert egy gyermekelhelyezési, illetve láthatási üggyel kapcsolatban.
Indulatból elkövetett fenyegetés – komoly következmények a hivatalban
A történet hátterében egy súlyos családi helyzet állt. A hatóság korábban úgy döntött, hogy a férfi kiskorú gyermekeit nevelésbe veszik és ezt a döntést később a gyámhatóság is megerősítette. A férfi ezután kereste fel a családsegítő szolgálatot. A szolgálat munkatársa azonban elmondta: csak akkor tud kedvező javaslatot tenni, ha a férfi élettársa bizonyítja, hogy addiktológiai kezelésen vesz részt. A férfi erre felhergelődött: hangosan kiabált, szidta az ügyintézőt, majd követni kezdte és többször is megfenyegette.
A célja egyértelmű volt: elérni, hogy a hatósági döntés megváltozzon és gyermekei visszakerülhessenek hozzá.
A bíróság megállapította, hogy a férfi fenyegetés révén próbált nyomást gyakorolni a hivatalban, ami közfeladatot ellátó személy elleni erőszaknak minősül.
A Hevesi Járásbíróság jogerős ítéletében két év – öt év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte azt a férfit.
A bíróság azt is rögzítette: amennyiben a felfüggesztett büntetést később végre kell hajtani, a férfi legkorábban a büntetés kétharmadának letöltése után bocsátható feltételes szabadságra.
Az ügy nemcsak a fenyegetés miatt végződött ítélettel. A bíróság a másik bűncselekmény – a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése – miatt több mint 3,8 millió forint vagyonelkobzás és 234 ezer forint bűnügyi költség is terhelte a férfit. Emellett a vádlottat kötelezték: 234 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére is, amelyet az Egri Törvényszék Gazdasági Hivatalának kell befizetnie.
Ez az eset is jól mutatja: a hivatalban nem lehet fenyegetéssel próbálni érvényt szerezni, még a legnagyobb érzelmi feszültség közepette sem.
