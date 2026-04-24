Iskolából egyenesen a börtönbe ballaghat a férfi, aki mentősökre támadt

A vád szerint a fiatal férfi egy ballagási ünnepségen részegedett le tavaly májusban, majd amikor megtudta, hogy beteg édesapjához mentőt hívtak, azonnal Békéssámsonba sietett. Ahelyett azonban, hogy megköszönte volna a segítséget, agresszívan rátámadt a helyszínen dolgozó szakemberekre és válogatott szitkokkal kezdte fenyegetni az életükre törve – írta a Beol.hu.

Késsel fenyegette egy fiatal férfi a mentősöket

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Halállal fenyegette az apját mentő szakembereket

A férfi egy ballagás után részegen érkezett meg szülei házához, ahol a mentők éppen beteg édesapját látták el. Ahelyett, hogy hálás lett volna, azonnal üvöltözni kezdett:

az egyik mentőtechnikusnak a torka elvágásával, egy ápolónak pedig veréssel fenyegetőzött.

Olyan közel hajolt az egyik szakemberhez, hogy az orruk majdnem összeért és öklét rázva fogadkozott, hogy ha az apjának baja esik, este felkeresi őket az otthonukban és mindenkit megöl.

A támadó fellépése miatt végül rendőrt kellett hívni, de a férfi még a járőrök megérkezése előtt kétszer is megpróbálta megütni a mentősöket, amit csak a munkatársak közbelépése akadályozott meg.

A büntetett előéletű vádlottra az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását kérte a bíróságtól.

