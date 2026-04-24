Ez már a háború előszele? Oroszország megfenyegette az EU-t!

Újabb két minisztert nevezett meg Magyar Péter, a fél ország megdöbbent

Iskolából egyenesen a börtönbe ballaghat a férfi, aki mentősökre támadt

Bíróság elé áll az a fiatal férfi, aki válogatott szitkozódások közepette támadt rá az édesapja életéért küzdő mentősökre. A dühöngő elkövető a torkuk elvágásával és kivégzéssel fenyegette a szakembereket, amiért végül hivatalos személy elleni erőszak miatt kell felelnie.
A vád szerint a fiatal férfi egy ballagási ünnepségen részegedett le tavaly májusban, majd amikor megtudta, hogy beteg édesapjához mentőt hívtak, azonnal Békéssámsonba sietett. Ahelyett azonban, hogy megköszönte volna a segítséget, agresszívan rátámadt a helyszínen dolgozó szakemberekre és válogatott szitkokkal kezdte fenyegetni az életükre törve – írta a Beol.hu.

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Halállal fenyegette az apját mentő szakembereket

A férfi egy ballagás után részegen érkezett meg szülei házához, ahol a mentők éppen beteg édesapját látták el. Ahelyett, hogy hálás lett volna, azonnal üvöltözni kezdett: 

az egyik mentőtechnikusnak a torka elvágásával, egy ápolónak pedig veréssel fenyegetőzött. 

Olyan közel hajolt az egyik szakemberhez, hogy az orruk majdnem összeért és öklét rázva fogadkozott, hogy ha az apjának baja esik, este felkeresi őket az otthonukban és mindenkit megöl.

A támadó fellépése miatt végül rendőrt kellett hívni, de a férfi még a járőrök megérkezése előtt kétszer is megpróbálta megütni a mentősöket, amit csak a munkatársak közbelépése akadályozott meg. 

A büntetett előéletű vádlottra az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását kérte a bíróságtól.

Míg a mentősökre támadó férfira még csak büntetés vár, a debreceni börtön falai közül már meg is szökött egy rab.

 

 

