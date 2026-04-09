A halott énekestől kért lelki segítséget egy budapesti nő

Egy üveg borral és egy rózsával a kezében állt a fiatal budapesti nő Fenyő Miklós sírjánál, csendesen keseregve. Szilvi azért látogatott a Farkasréti temetőbe, hogy megnyugtassa magát, és holtában tanácsot kérjen a Hungária nemrég elhunyt frontemberétől. Depressziós hangulatában több ismerősének is üzenetet küldött, köztük a testvérének, aki annyira aggódott, hogy végül a rendőrséget értesítette – számolt be róla a Borsonline.hu.

Fenyő Miklóstól kért segítséget

Bár Szilvi nem akart öngyilkos lenni, nyolc órát töltött a János kórház ügyeletén, ahol pszichiáterek hallgatták meg és vizsgálták ki. A kórházi szabályzat szerint elvették a pénzét és az ékszereit, hogy biztonságban legyen, de a nap végén visszakapta értékeit.

Én csak szerettem volna megnyugodni Fenyő sírjánál, tanácsot kérni tőle, és kisírni magam, mert összejöttek a dolgok mostanában. Kissé spicces is voltam, mert majdnem az egész üveg bort megittam, csak egy keveset öntöttem belőle a földre a sírnál, Fenyő tiszteletére... Egyszer csak jött három rendőr és azt kérdezgették, hogy vagyok

– emlékezett vissza a nő, akit a rendőrök a rövid beszélgetés után készségesen kikísérték a temetőből, és segítettek a mentőautóba szállni.

A mentő bevitt a János kórház ügyeletére. Olyan délután kettő körül lehetett, és este tízig benntartottak. Végig arról beszéltek, hogy ilyen állapotban nem fognak hazaengedni, úgyhogy, ahogy józanodni kezdtem, rájöttem, hogy ennek bizony a fele se tréfa

– idézi fel Szilvi a pillanatot és hozzátette:

Semmit nem ettem egész nap. Egy nő adott a szendvicséből egy kis darabot, és azt hiszem, még soha nem értékeltem ennyire semmit, mint akkor azt a kis kenyeret. Sok mindenen elgondolkoztam. Volt rá időm, hogy magamba szálljak.”

Szilvi normális életet él. Fodrász, zongorázik, énekel, dalokat ír. Mosolygós, kedves, vidám. Hallgatja mások történeteit, meséli a sajátját. De azon a napon minden, ami benne volt, összeért: a bánat, a csalódás, a magány. Oda ment, ahol mások emlékezni szoktak, és vigaszt keresett. Meg is kapta, ha nem is úgy, ahogy azt remélte.

Láttam, milyen beteg emberek várnak az ügyeleten ellátásra, olyanok, akiknek nem sok van hátra, akik tényleg segítségre szorulnak, és szégyelltem magam, mert az én lelki problémáim szinte semminek tűntek az övéikhez képest. Egy másik ember lett belőlem, úgy érzem. Hálás vagyok a pszichiátereknek, hogy megértettem, merre kell tovább mennem az életben, és Fenyő Miklósnak is, mert tudom, hogy ő is figyelt akkor és figyel rám most is

– zárta gondolatait Szilvia.