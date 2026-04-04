Ez a fickó megvalósította minden férfi álmát, azonnal kattant a bilincs

Valószínűleg áprilisi tréfának indult, de rossz vége lett. Egy férfi rendeltetésszerűen használta április elsején az ablaktörő kalapácsot egy debreceni helyi buszjáraton. A rendőrök is gratuláltak ehhez a teljesítményhez.
Április elsején, szerdán egy debreceni elkövető megvalósította minden férfi álmát, amikor egy menetrend szerinti autóbuszon lefeszegette az ablaktörő kalapácsot, majd rendeltetésszerűen használta az eszközt. A rendőrség garázdaság miatt indított eljárást ellene – adta hírül a Haon.hu.
A helyszínen elfogták a kíváncsi férfit
A 30 éves férfi a busz egyik hátsó ablakát sújtotta agyon: a kalapács azonnal méretes lyukat ütött az üvegtáblán. A nyomozók elfogták, majd kihallgatták az elkövetőt.
