Ez a fickó megvalósította minden férfi álmát, azonnal kattant a bilincs

Április elsején, szerdán egy debreceni elkövető megvalósította minden férfi álmát, amikor egy menetrend szerinti autóbuszon lefeszegette az ablaktörő kalapácsot, majd rendeltetésszerűen használta az eszközt. A rendőrség garázdaság miatt indított eljárást ellene – adta hírül a Haon.hu.

Egy debreceni álmodozó megvalósította minden férfi álmát: rendeltetésszerűen használta az ablaktörő kalapácsot

A helyszínen elfogták a kíváncsi férfit

A 30 éves férfi a busz egyik hátsó ablakát sújtotta agyon: a kalapács azonnal méretes lyukat ütött az üvegtáblán. A nyomozók elfogták, majd kihallgatták az elkövetőt.