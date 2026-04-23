Harmadjára sikerült újraéleszteni egy férfit foghúzás után Budapesten

Szinte felfoghatatlan, milyen megpróbáltatásokon ment keresztül egy kétgyermekes édesapa, aki hajszál híján belehalt egy hétköznapinak tűnő fogászati beavatkozásba. A foghúzás után Ercsey Dániel váratlanul kómába esett, bár csak az egyik bölcsességfogát kellett eltávolítani. Amikor magához tért, idegen nyelveken kezdett beszélni, és a fél oldala lebénult. Bár az orvosok egy ponton már lemondtak róla, a borszakértőként dolgozó férfinek hosszú és embert próbáló küzdelem után sikerült teljesen felépülnie. A Blikk számolt be a hétköznapinak semmiképpen sem mondható történetről.

Nagy bajba került egy magyar családapa a fogorvosi székben, foghúzás után

Gyerekkoromban versenyszerűen karatéztam, és az ütéseknek köszönhetően többször kiugrott az állkapcsom, ami aztán a későbbiekben egy egyszerű ásítás során is többször megismétlődött. Éppen ezért kértem az egyik fővárosi magánklinikán, altassanak el, hogy a kettétört fogamat egyszerűbben ki tudják venni"

– mesélte a bulvárlapnak a 44 éves férfi.

A beavatkozásra 2021 májusában került sor. Bár a műtét előtt több dokumentumot is aláíratott vele az egészségügyi személyzet, azokat az előzetes vizsgálatokat nem végezték el nála, amelyeket az altatás indokolttá tett volna. Ercsey Dániel csak négy nappal az operáció után tért magához egy budapesti kórház intenzív osztályán. Arról pedig, hogy pontosan mi történt vele, már a felesége számolt be neki.

„Már a műtét vége felé járhattak, amikor idegesen kijöttek a rendelőből, hogy nem vagyok-e allergiás valamire. Miután ez többször is megismétlődött, mentőt hívtak. Úton a kórházba összeomlott a keringésem, háromszor is újra kellett éleszteni.

Kómába estem, és fel sem tudtak ébreszteni...

A feleségemnek a második napon azt mondták, hozza be a lányainkat, hogy elköszönhessenek tőlem. Akkor derült ki, hogy a jobb oldalam teljesen lebénult, amikor a negyedik napon magamhoz tértem. Ráadásul ekkor egy napra még visszaaltattak, hogy a kiakadt állkapcsomat helyre tegyék" – idézte fel Dániel.

Furcsa dolgok történtek a kómával végződő foghúzás után

Ébredése után egészen különös dolog történt vele: a korábban tanult idegen nyelveken,

angolul és franciául kezdett folyékonyan beszélni, a magyart pedig egy időre teljesen elfelejtette.

Később pedig mintha egy régi magyar regény lapjairól lépett volna elő, annyira régies lett a beszéde. A beszédkészsége négy-öt hét elteltével rendeződött.