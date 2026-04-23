Harmadjára sikerült újraéleszteni egy férfit foghúzás után Budapesten

Szinte felfoghatatlan, milyen megpróbáltatásokon ment keresztül egy kétgyermekes édesapa, aki hajszál híján belehalt egy hétköznapinak tűnő fogászati beavatkozásba. A foghúzás után Ercsey Dániel váratlanul kómába esett, bár csak az egyik bölcsességfogát kellett eltávolítani. Amikor magához tért, idegen nyelveken kezdett beszélni, és a fél oldala lebénult. Bár az orvosok egy ponton már lemondtak róla, a borszakértőként dolgozó férfinek hosszú és embert próbáló küzdelem után sikerült teljesen felépülnie. A Blikk számolt be a hétköznapinak semmiképpen sem mondható történetről.
Gyerekkoromban versenyszerűen karatéztam, és az ütéseknek köszönhetően többször kiugrott az állkapcsom, ami aztán a későbbiekben egy egyszerű ásítás során is többször megismétlődött. Éppen ezért kértem az egyik fővárosi magánklinikán, altassanak el, hogy a kettétört fogamat egyszerűbben ki tudják venni"
– mesélte a bulvárlapnak a 44 éves férfi.
A beavatkozásra 2021 májusában került sor. Bár a műtét előtt több dokumentumot is aláíratott vele az egészségügyi személyzet, azokat az előzetes vizsgálatokat nem végezték el nála, amelyeket az altatás indokolttá tett volna. Ercsey Dániel csak négy nappal az operáció után tért magához egy budapesti kórház intenzív osztályán. Arról pedig, hogy pontosan mi történt vele, már a felesége számolt be neki.
„Már a műtét vége felé járhattak, amikor idegesen kijöttek a rendelőből, hogy nem vagyok-e allergiás valamire. Miután ez többször is megismétlődött, mentőt hívtak. Úton a kórházba összeomlott a keringésem, háromszor is újra kellett éleszteni.
Kómába estem, és fel sem tudtak ébreszteni...
A feleségemnek a második napon azt mondták, hozza be a lányainkat, hogy elköszönhessenek tőlem. Akkor derült ki, hogy a jobb oldalam teljesen lebénult, amikor a negyedik napon magamhoz tértem. Ráadásul ekkor egy napra még visszaaltattak, hogy a kiakadt állkapcsomat helyre tegyék" – idézte fel Dániel.
Furcsa dolgok történtek a kómával végződő foghúzás után
Ébredése után egészen különös dolog történt vele: a korábban tanult idegen nyelveken,
angolul és franciául kezdett folyékonyan beszélni, a magyart pedig egy időre teljesen elfelejtette.
Később pedig mintha egy régi magyar regény lapjairól lépett volna elő, annyira régies lett a beszéde. A beszédkészsége négy-öt hét elteltével rendeződött.
A férfi felidézte, hogy a kórházban töltött idő lelkileg is rendkívül megterhelő volt számára. Elmondása szerint a koronavírus-járvány legsúlyosabb időszakában feküdt bent. Előfordult, hogy egyetlen nap alatt ketten-hárman is meghaltak mellette. Három hét kórházi kezelés után végül egy rehabilitációs intézetbe került, ahol még egy hónapot eltöltött.
Még kerekesszékkel toltak be oda, aztán fél évig végeztem intenzív gyógytornát minden egyes nap, aminek a végén már futni is képes voltam. Jelenleg fájdalmat már nem is érzek, de sántítok, ha elfáradok, illetve az időjárási frontok idején lemerevedik a jobb oldalam. Ráadásul amíg kómában voltam, kiküldték a több százezer forintos számlát a beavatkozásért, amit valójában elvégeztek"
– magyarázta.
Bár sokan biztatták arra, hogy ne hagyja annyiban, Dániel eddig nem fordult a rendőrökhöz, az elévülési idő miatt azonban egyre kevesebb ideje marad dönteni arról, tesz-e feljelentést az altatóorvos ellen. Mint utóbb kiderítette, feltételezése szerint az altatás során történhetett hiba: a tünetei ugyan elsőre sztrókra emlékeztettek, valójában az okozhatta a súlyos állapotát, hogy egy légbuborék került a véráramába.
Nehéz időszakon vagyok túl, de mindig is próbáltam humorral tekinteni a kialakult helyzetre"
– mondta a családapa, aki mára tehát felépült.
Van magyarázat az idegen nyelvre és az akcentusra
Az amerikai National Library of Medicine adatbázisában megjelent esettanulmányok és kutatások arra utalnak, hogy a kómából felépülő betegek hirtelen nyelvváltása mögött leginkább két ismert neurológiai jelenség húzódhat meg: a külföldi akcentus szindróma és a kétnyelvű afázia.
A szakirodalom szerint az agy nem feltétlenül ugyanazon a módon kezeli az anyanyelvet és a később elsajátított idegen nyelveket.
Míg az anyanyelv általában mélyebben rögzült idegi hálózatokra támaszkodik, addig a második nyelv használata gyakran a prefrontális kéreghez és bizonyos gátló folyamatokhoz kapcsolódik.
Súlyos agysérülés vagy sztrók után úgynevezett szelektív afázia is előfordulhat. Ilyenkor az anyanyelvhez kötődő központok sérülnek meg, vagy átmenetileg gátolja őket valami, miközben a korábban megtanult idegen nyelv hálózatai viszonylag épek maradnak.
Ilyen esetekben tehát nem arról van szó, hogy a beteg csodával határos módon hirtelen megtanul egy új nyelvet, hanem inkább arról, hogy a már meglévő, háttérbe szorult nyelvtudása kerül előtérbe. Ennek oka az lehet, hogy az agy ilyenkor átmenetileg nem tud visszatérni a megszokott anyanyelvi működéshez.
A külföldi akcentus megjelenése szintén jól ismert neurológiai tünet. Több kutatás szerint ezt gyakran a beszédképzésért felelős motoros agyterületek, például a Broca-terület apró sérülései idézik elő. Ezek a változások módosíthatják a hangok képzését, a hangzók hosszát és a beszéd dallamát, amit a környezet sokszor idegen akcentusként érzékel. A modern képalkotó vizsgálatok, köztük az fMRI-felvételek pedig azt is kimutatták, hogy ilyen helyzetekben a beszédért felelős agyi központok közötti kapcsolatok átmenetileg átrendeződhetnek.
