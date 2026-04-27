Hónapokig tartotta fogságban barátnőjét egy kisbéri férfi, de amit eközben tett, az még durvább

Egy Kisbér térségében élő férfi hónapokon keresztül fogságban tartotta és brutálisan bántalmazta partnerét. A Komáromi Járásbíróság április 28-án, kedden tart tárgyalást az ügyben, amely a bizonyítási eljárás keretében szakértő meghallgatásával folytatódik – írta a Kemma.hu.
Elszigetelve élt a fogságban
A vádirat alapján a férfi 2024 elején költözött össze a nővel, de a kapcsolat rövid időn belül súlyosan elfajult. Nyár közepére a férfi gyakorlatilag foglyul ejtette partnerét:
az ajtókat és ablakokat rögzítette, a kilincseket eltávolította, így a nő fizikailag sem tudott kijutni az ingatlanból. Mindeközben folyamatosan azzal tartotta félelemben, hogy megöli, ha elhagyja.
Őszre a helyzet még inkább kontroll alá került. A nő csak a férfi közvetlen közelében tartózkodhatott, kommunikációs eszközeit elvették, így segítséget kérni sem volt lehetősége.
Alapvető szükségleteit sem intézhette normál körülmények között. A mosdó használatát megtiltották, helyette egy szobában elhelyezett edényt kellett használnia.
A férfi a vád szerint gyakran állt kábítószer hatása alatt, és rendszeresen bántalmazta a nőt. Több alkalommal haját tépte, megütötte, fojtogatta, valamint különböző eszközökkel – késsel, ollóval, csavarhúzóval és baltával – fenyegette.
Egy esetben telefonkábellel ütötte meg, majd azt a nyakára tekerve próbálta megfojtani. Ezután arra kényszerítette, hogy feküdjön a földre, ahol többször rátaposott és megrúgta.
Előfordult az is, hogy csavarhúzóval támadt a nő mellkasa felé, de a szerszám szétesett. Ezt követően a hajánál fogva rángatta, és fejét ismételten a falhoz, illetve egy cserépkályhához csapta. A bántalmazások súlyos sérüléseket okoztak, amelyek gyógyulása nyolc napon túl tartott.
A kórház jelentette a menekülést
A nő végül egy kórházi látogatás során tudott kitörni a helyzetből. Amíg a férfi orvosnál járt, áldozata a mellékhelyiségbe menekült, majd ott segítséget kért a személyzettől.
A családon belüli erőszak rengeteg nőt érint
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.