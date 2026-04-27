Hónapokig tartotta fogságban barátnőjét egy kisbéri férfi, de amit eközben tett, az még durvább

Egy Kisbér térségében élő férfi hónapokon keresztül fogságban tartotta és brutálisan bántalmazta partnerét. A Komáromi Járásbíróság április 28-án, kedden tart tárgyalást az ügyben, amely a bizonyítási eljárás keretében szakértő meghallgatásával folytatódik – írta a Kemma.hu.

A Kisbér környékén fogságban tartott nő esete a bíróságon folytatódik, miután hónapokig tartó bántalmazásból sikerült megszöknie

Elszigetelve élt a fogságban

A vádirat alapján a férfi 2024 elején költözött össze a nővel, de a kapcsolat rövid időn belül súlyosan elfajult. Nyár közepére a férfi gyakorlatilag foglyul ejtette partnerét:

az ajtókat és ablakokat rögzítette, a kilincseket eltávolította, így a nő fizikailag sem tudott kijutni az ingatlanból. Mindeközben folyamatosan azzal tartotta félelemben, hogy megöli, ha elhagyja.

Őszre a helyzet még inkább kontroll alá került. A nő csak a férfi közvetlen közelében tartózkodhatott, kommunikációs eszközeit elvették, így segítséget kérni sem volt lehetősége.

Alapvető szükségleteit sem intézhette normál körülmények között. A mosdó használatát megtiltották, helyette egy szobában elhelyezett edényt kellett használnia.

A férfi a vád szerint gyakran állt kábítószer hatása alatt, és rendszeresen bántalmazta a nőt. Több alkalommal haját tépte, megütötte, fojtogatta, valamint különböző eszközökkel – késsel, ollóval, csavarhúzóval és baltával – fenyegette.

Egy esetben telefonkábellel ütötte meg, majd azt a nyakára tekerve próbálta megfojtani. Ezután arra kényszerítette, hogy feküdjön a földre, ahol többször rátaposott és megrúgta.

Előfordult az is, hogy csavarhúzóval támadt a nő mellkasa felé, de a szerszám szétesett. Ezt követően a hajánál fogva rángatta, és fejét ismételten a falhoz, illetve egy cserépkályhához csapta. A bántalmazások súlyos sérüléseket okoztak, amelyek gyógyulása nyolc napon túl tartott.

A kórház jelentette a menekülést

A nő végül egy kórházi látogatás során tudott kitörni a helyzetből. Amíg a férfi orvosnál járt, áldozata a mellékhelyiségbe menekült, majd ott segítséget kért a személyzettől.

A családon belüli erőszak rengeteg nőt érint

