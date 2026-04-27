Hónapokig tartotta fogságban barátnőjét egy kisbéri férfi, de amit eközben tett, az még durvább

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
27 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hatóságok szerint egy férfi hosszú időn át teljes kontroll alatt tartotta és erőszakkal korlátozta élettársát. A fogság végül egy kórházi vizsgálat miatt tört meg, amikor a nő kihasználta a pillanatot, és segítséget kért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy Kisbér térségében élő férfi hónapokon keresztül fogságban tartotta és brutálisan bántalmazta partnerét. A Komáromi Járásbíróság április 28-án, kedden tart tárgyalást az ügyben, amely a bizonyítási eljárás keretében szakértő meghallgatásával folytatódik – írta a Kemma.hu.

A Kisbér környékén fogságban tartott nő esete a bíróságon folytatódik, miután hónapokig tartó bántalmazásból sikerült megszöknie
A Kisbér környékén fogságban tartott nő esete a bíróságon folytatódik, miután hónapokig tartó bántalmazásból sikerült megszöknie
Fotó: Unsplash

Elszigetelve élt a fogságban

A vádirat alapján a férfi 2024 elején költözött össze a nővel, de a kapcsolat rövid időn belül súlyosan elfajult. Nyár közepére a férfi gyakorlatilag foglyul ejtette partnerét: 

az ajtókat és ablakokat rögzítette, a kilincseket eltávolította, így a nő fizikailag sem tudott kijutni az ingatlanból. Mindeközben folyamatosan azzal tartotta félelemben, hogy megöli, ha elhagyja.

Őszre a helyzet még inkább kontroll alá került. A nő csak a férfi közvetlen közelében tartózkodhatott, kommunikációs eszközeit elvették, így segítséget kérni sem volt lehetősége. 

Alapvető szükségleteit sem intézhette normál körülmények között. A mosdó használatát megtiltották, helyette egy szobában elhelyezett edényt kellett használnia.

A férfi a vád szerint gyakran állt kábítószer hatása alatt, és rendszeresen bántalmazta a nőt. Több alkalommal haját tépte, megütötte, fojtogatta, valamint különböző eszközökkel – késsel, ollóval, csavarhúzóval és baltával – fenyegette. 

Egy esetben telefonkábellel ütötte meg, majd azt a nyakára tekerve próbálta megfojtani. Ezután arra kényszerítette, hogy feküdjön a földre, ahol többször rátaposott és megrúgta.

Előfordult az is, hogy csavarhúzóval támadt a nő mellkasa felé, de a szerszám szétesett. Ezt követően a hajánál fogva rángatta, és fejét ismételten a falhoz, illetve egy cserépkályhához csapta. A bántalmazások súlyos sérüléseket okoztak, amelyek gyógyulása nyolc napon túl tartott.

A kórház jelentette a menekülést

A nő végül egy kórházi látogatás során tudott kitörni a helyzetből. Amíg a férfi orvosnál járt, áldozata a mellékhelyiségbe menekült, majd ott segítséget kért a személyzettől. 

A családon belüli erőszak rengeteg nőt érint

Az Origo is írt róla, hogy egy kapcsolatban a konfliktusok természetesek, de van az a pont, ahol már segítségre van szükség. Ebben az esetben a családon belüli erőszak vezetett odáig, hogy a hatóságok is közbeléptek.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!  

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!