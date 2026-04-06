Folyóba fulladt két fiatal fiú húsvétvasárnap – a szülők összetörtek

A Noviny beszámolója szerint húsvétvasárnap öt kamasz sétált a Laborec mentén, amikor egyikük megcsúszott és a vízbe esett. A két fiú megpróbálta megmenteni, és azonnal utánaugrottak. A fuldokló végül önerejéből kimászott, a 13 és 15 éves fiú azonban nem tudta elérni a partot, és mint később kiderült, a folyóba fulladt.

A Laborec folyóba fulladt egy 13 és egy 15 éves fiú húsvétvasárnap

Tragédiával végződött a mentés, a két fiú a folyóba fulladt

Társaik rögtön a közeli faluba rohantak segítségért, a kiérkező rendőrök és tűzoltók pedig speciális csónakkal, szonárral és hőkamerával felszerelt drónnal kezdték meg a tinédzserek keresését. A fiatalokat végül még aznap délután, holtan találták meg a vízben. A hatóságok kizárták az idegenkezűséget, a sokkos állapotba került szülőket pedig megdöbbentette, hogy fiaik mit kerestek a folyóparton, ők úgy tudták, a srácok focizni mentek.

Két éve eltűnt férfi holttestét találták meg Szabadiban

Emberi maradványokra bukkantak egy romos pincénél a Somogy vármegyei településen. Családja azonosította az idős férfi holttestét, akit 2024 áprilisa óta keresett a rendőrség.