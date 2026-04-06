Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Folyóba fulladt két fiatal fiú húsvétvasárnap – a szülők összetörtek

Szörnyű tragédia történt április 5-én Szlovákiában, a nagymihályi járásban lévő Oborín falu közelében. A Laborec folyóba fulladt egy 13 és egy 15 éves fiú, akik harmadik társukat próbálták kimenteni a vízből.
folyóba fulladtkamasz fiúszlovákiábanlaborec

A Noviny beszámolója szerint húsvétvasárnap öt kamasz sétált a Laborec mentén, amikor egyikük megcsúszott és a vízbe esett. A két fiú megpróbálta megmenteni, és azonnal utánaugrottak. A fuldokló végül önerejéből kimászott, a 13 és 15 éves fiú azonban nem tudta elérni a partot, és mint később kiderült, a folyóba fulladt. 

A Laborec folyóba fulladt egy 13 és egy 15 éves fiú húsvétvasárnap 
Fotó: illusztráció/Pexels

Tragédiával végződött a mentés, a két fiú a folyóba fulladt

Társaik rögtön a közeli faluba rohantak segítségért, a kiérkező rendőrök és tűzoltók pedig speciális csónakkal, szonárral és hőkamerával felszerelt drónnal kezdték meg a tinédzserek keresését. A fiatalokat végül még aznap délután, holtan találták meg a vízben. A hatóságok kizárták az idegenkezűséget, a sokkos állapotba került szülőket pedig megdöbbentette, hogy fiaik mit kerestek a folyóparton, ők úgy tudták, a srácok focizni mentek.

Emberi maradványokra bukkantak egy romos pincénél a Somogy vármegyei településen. Családja azonosította az idős férfi holttestét, akit 2024 áprilisa óta keresett a rendőrség.

 

