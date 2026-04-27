Autójában ülve fulladt vízbe egy fiatal sofőr Fonyódon

Döbbenetes látvány fogadta a mentőegységeket vasárnap délelőtt 9 óra után Fonyódon. A Niklai utcához riasztott szakemberek egy, a sűrű nádasban szinte teljesen elmerült autót találtak, amelynek csak a négy kereke meredt az ég felé. A kocsi olyan szerencsétlenül vágódott a mély, vízzel teli árokba, hogy az utastér pillanatok alatt megtelt a zavaros vízzel – írja a Sonline.hu.

Mentőegységek dolgoznak Fonyódon, ahol egy autó fejjel lefelé merült el a mocsaras árokban

Fotó: Fonyód Városi Tűzoltóság

A rendőrségi adatok szerint a sofőr egy kanyarból kijövet veszítette el uralmát a jármű felett. A kocsi megpördült a tengelye körül, majd a tetejére érkezve zuhant a mélybe. Szakértők szerint a legrosszabb forgatókönyv következett be: a fejtetőre állt autóban a biztonsági öv fogságba ejtette az utast, és a víz külső nyomása miatt az ajtók nyithatatlanná váltak.

Megfeszített erővel dolgoztak a mentőegységek Fonyódon

A mentés körülményei rendkívül nehezek voltak. A fonyódi önkéntes és a balatonboglári hivatásos tűzoltóknak létrákból és pallókból kellett ideiglenes hidat építeniük a mocsaras, vizenyős területen, hogy egyáltalán a roncshoz férjenek.

A katasztrófavédők mellet a helyszínre vonult az Országos Mentőszolgálat rohamkocsija és mentőhelikopter is érezett, miközben a rendőrség nagy erőkkel biztosította a területet.

Azonban mire a tűzoltók hozzáfértek a kabinhoz, a fiatal sofőr életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen elhunyt.

A tragédia pontos okait és a baleset körülményeit a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja.

