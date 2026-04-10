A te k. anyádat, kutyaszar: Úgy beszólt Ganxsta Zolee, hogy nem fogja elhinni

Ganxsta Zolee egy friss interjúban idézte fel a gyerekkorát nemrég. A beszélgetés apropóját az adta, hogy a rapper már mindkét szülőjét elveszítette, és elmondása szerint édesapja, Zana József, valamint szeretett édesanyja, Kassai Ilona halála is mélyen megrázta – idézte fel a Story Magazin.

Mind a kettő nagyon megrántott. De azt kell mondanom, hogy hál’ istennek, mind a ketten teljes életet éltek, nagyon sok mindent elértek és nagyon sokáig tudtak rólam, tán túl sokáig is, gondoskodni. Anyukának mindig én maradtam a kisbaba egészen hajlott koromig”

– mesélte.

Ilyen, amikor elborul Ganxsta Zolee agya egy idióta kommentelő miatt

A videóinterjú alatt szinte csak együttérző üzenetek jelentek meg, az emberek túlnyomó többsége Ganxsta Zolee mellett állt. Egyetlen gyalázkodó hozzászólás azonban annyira felbosszantotta a rappert, hogy úgy érezte, reagálnia kell rá az Instáján.

Volt egy videó, amiben Levivel édesanyámról és édesapámról, az ő elvesztésükről beszéltem, ami hát senkinek nem esik jól. Így voltam ezzel is. És ehhez sikerült azt a kommentet, odaírni, hogy »K. anyád«. Nagyon tragikus, hogy te ilyet kommentelsz egy ilyen videó alá, de ami a komikus benne, hogy hacsak nem azt akartad mondani, hogy kedves anyád, konzervatív anyád, akkor hogy miért nem írtad ki azt, hogy k*rva anyád. Ez azért komikus, mert ez olyan, mint amikor csak tiszta pohárból vagyok hajlandó meginni a kutyaszart, mert azért úriember nem csibész. És ez veled is így van”

– kezdte a válaszát a celeb, majd így folytatta:

„Több tízezer hozzászólás közül egy, azaz egy nem volt negatív, nagyon köszönöm mindenkinek. Viszont ez azt jelenti, hogy te különb vagy a többieknél, ez jó hír Mátyás. Például úgy vagy különb,

hogy a rengeteg gyönyörű ropogós piros alma között te vagy az egyetlen gőzölgő kutyaszar.

És örömet is tudsz okozni másoknak, például úgy, hogy nem mész el valahova. Én azt gondolom, hogy Urunk, de lehet, hogy az egész emberiség történelmének legkisebb gondolkodója vagy, és az ókori görög társadalomban éltél volna, akkor ká anyád, és én nem úgy értem, mint te, hanem kedves anyád és kedves apád,

tehát k. anyád és k. apád nem került volna olyan kellemetlen és kínos helyzetbe, hogy fel kell nevelniük egy ilyen szép kutyaszart.

Merthogy van egy görög étterem, akkoriban legalábbis még létezett, egy hegy tetején úgy hívták, hogy Taigetosz. Téged oda bevittek volna ebédelni, és a másik oldalon kiestél volna. Mint egy kutyaszarhoz illik. De Mátyás, a jó hír az, hogy örömet is okozhatsz, mint mondottam volt: ne menj el sehova, rengeteg ember fog örülni, és akkor a léteddel örömet okozol. Vagy a nemléteddel” – idézte Ganxsta Zolee szavait a bulvárlap.