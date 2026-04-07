Kövekkel támadt a vonatra egy utas, mert leszállította a kalauz

Komoly riadalmat keltett egy férfi viselkedése a szolnoki vasútállomáson, aki dühében kövekkel dobált meg egy induló vonatot. Az eset garázdaság gyanúját vetette fel, a hatóságok rövid időn belül elfogták az elkövetőt. A történet előzménye, hogy a 25 éves férfi jegy nélkül utazott, ezért a jegyellenőr leszállította a szerelvényről. A döntést nem fogadta jól, és a peronon maradva hirtelen indulatból cselekedett – írta a Szoljon.hu.

Garázdaság lett a jegy nélküli utas meggondolatlan tette

Garázdaság a peronon

A férfi több terméskövet vett magához, majd az induló vonat felé dobta őket. A dobások következtében az egyik ablak betört, ami akár komolyabb következményekkel is járhatott volna.

A történtek után az elkövető megpróbált elmenekülni, azonban a rendőrök rövid időn belül elfogták. Sajtóértesülések szerint a zsebében további köveket is találtak.

A férfit a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki. Elmondása szerint haza szeretett volna jutni, de nem volt érvényes jegye, ezért megpróbált elrejtőzni a vonaton. Miután lebukott és leszállították, indulatai elszabadultak. Szerencsére az eset során senki sem sérült meg, azonban a történtek könnyen súlyosabb következményekhez is vezethettek volna.

A nyomozást a hatóságok tovább folytatják az ügy teljes körű tisztázása érdekében.

Egy másik baleset miatt a szerelvény nem tudott továbbhaladni, elzárta a vasúti átjárót. A vonat Vácról tartott a Nyugati pályaudvarra.