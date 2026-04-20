Videón a brutális gázolás: szirénázó mentő elé futott a gyalogos – videó

A BRFK egy figyelemfelkeltő videót tett közzé, amelyen egy villamos takarásából az úttestre szaladó gyalogos látható. Bár az érkező mentőautó szirénázott, a sofőr már nem tudta elkerülni az ütközést és a jármű elgázolta a szabálytalanul közlekedő férfit. A gyalogos a gázolás után azonnal felpattant és továbbment volna, de a mentő személyzete végül megállította és kivizsgálásra a kocsiba kísérte. A felvétellel a hatóságok a körültekintő közlekedés és az elsőbbségadás fontosságára hívják fel a figyelmet – írta a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság a Facebookoldalán.

Megdöbbentő gyalogosgázolás történt

Hajszálon múlt a tragikus gázolás

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, egy gyalogos figyelmetlensége majdnem végzetes balesethez vezetett, amikor egy szirénázó mentőautó elé lépett. A sziréna nem csupán háttérzaj, hanem fontos figyelmeztetés: ha meghalljuk, kötelességünk meggyőződni az irányáról és utat adni a segítőnek.

Ebben a konkrét esetben a gyalogos csak a mentősofőr gyors reakciójának és lélekjelenlétének köszönhetően kerülte el a súlyos sérüléseket. Fontos észben tartani, hogy a mentők és más megkülönböztető jelzést használó járművek észlelése közös felelősség, hiszen a saját biztonságunk is ezen múlik. Ne a sietség vagy a figyelmetlenség miatt következzen be egy elkerülhető gázolás.