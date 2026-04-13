Letartóztatták a horrorbalesetet okozó gázolót

A gyorsulási versenyből kialakult gázolás súlyos következményekkel járt a Váci út környékén, ahol egy nagy sebességgel haladó autó több járművel is összeütközött, tragédiát okozva ezzel – írta a Bors.

Tragédiába fulladt a gázolás, amit a gyorsulási verseny okozott

A gázolás másodpercek alatt történt

A tragédia a Göncz Árpád városközpont közelében történt, amikor egy 25 éves török férfi nagy sebességgel közlekedve elvesztette az uralmát az Audi RS7 típusú autója felett. Szemtanúk szerint az események szinte egy szempillantás alatt zajlottak le.

Az ütközés olyan erejű volt, hogy az egyik vétlen autó, egy Toyota a felüljáróról a mélybe zuhant. A járművet vezető 66 éves férfi a helyszínen életét vesztette.

A balesetet okozó autóban többen is utaztak, közülük az egyik utas olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem tudták megmenteni az életét. A tömeges ütközés során több jármű is megrongálódott. A hatóságok azonnal intézkedtek, a sofőrt őrizetbe vették és eljárást indítottak ellene.

A Toyota a mélybe zuhant

Az ügyben az ügyészség így fogalmazott:

A bíróság döntött. A török sofőr letartóztatását egy hónapra elrendelte. Ezzel szemben a férfi 30 millió forintot ajánlott fel óvadék gyanánt, hogy szabadlábra kerülhessen, ám ezt elutasították. A férfi fellebbezett.

A nyomozás jelenleg is tart, többek között azt is vizsgálják, hogy a sofőr a baleset idején alkohol vagy más szer hatása alatt állt-e.