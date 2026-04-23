Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány: Zelenszkij a Barátság kőolajvezetéket támadta

Érdekes

Egészségesnek hitték, pedig a bőrrák előidézője lehet ez a népszerű étel

Gránátalma helyett igazi gránát „termett" egy nyíregyházi kertben

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Komoly riadalmat okozott egy nyíregyházi ingatlan kertjében csütörtökön előkerült világháborús robbanótest. A borbányai városrészben végzett földmunka során egy aknavető gránát fordult ki a talajból.
A nyíregyházi Borbányán kerti munka közben találtak egy feltételezhetően éles világháborús gránátot, amely miatt azonnal lezárták a környéket – írta a Szon.hu.

Földmunka közben egy aknavető gránát került a felszínre
Fotó: Bordás Béla/SZON

Éles gránát került elő

A nyíregyházi Borbányán egy férfi kerti kapálás közben bukkant rá egy 30 centiméter hosszú, 82 mm-es robbanótestre, amely a szakértők szerint még ma is működőképes állapotban volt. A helyszínre riasztott tűzszerészek azonnal lezárták a környéket, mivel az aknavető gránát évtizedekkel a gyártása után is komoly kockázatot jelenthet.

A hatságok kiemelten kérik, hogy aki hasonló robbanóeszközt talál, semmiképp ne mozdítsa el, hanem azonnal értesítse a rendőrséget a tragédiák elkerülése érdekében.

Nemcsak Nyíregyházán, hanem Budapesten is riadalmat okozott a múlt egy darabja, amikor egy csőtörés elhárítása közben világháborús robbanóeszköz került elő a földből. A fővárosi esetről ide kattintva bővebben olvashatnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!