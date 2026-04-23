Gránátalma helyett igazi gránát „termett” egy nyíregyházi kertben

A nyíregyházi Borbányán kerti munka közben találtak egy feltételezhetően éles világháborús gránátot, amely miatt azonnal lezárták a környéket – írta a Szon.hu.

Földmunka közben egy aknavető gránát került a felszínre

A nyíregyházi Borbányán egy férfi kerti kapálás közben bukkant rá egy 30 centiméter hosszú, 82 mm-es robbanótestre, amely a szakértők szerint még ma is működőképes állapotban volt. A helyszínre riasztott tűzszerészek azonnal lezárták a környéket, mivel az aknavető gránát évtizedekkel a gyártása után is komoly kockázatot jelenthet.

A hatságok kiemelten kérik, hogy aki hasonló robbanóeszközt talál, semmiképp ne mozdítsa el, hanem azonnal értesítse a rendőrséget a tragédiák elkerülése érdekében.

Nemcsak Nyíregyházán, hanem Budapesten is riadalmat okozott a múlt egy darabja, amikor egy csőtörés elhárítása közben világháborús robbanóeszköz került elő a földből.