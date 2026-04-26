Nem fogja elhinni, mivel adagolta túl a saját gyerekét egy nő

Az eset az Amerikai Egyesült Államokban, New York államban történt. A rendőröket január 19-én délelőtt 9 óra 40 perc körül hívták ki egy Saratoga megyében található, Albanytól nagyjából 32 kilométerre északra lévő halfmooni házhoz, a Route 146 alá, ahol a bejelentés szerint meghalt egy 10 éves gyerek – írja a Law&Crime.
Édesanyja ölte meg a gyereket
A haláleset után hónapokig tartó nyomozás indult, aminek a végén, április 15-én letartóztatták a kisfiú egyik szülőjét, az édesanyját, a 43 éves Rebecca A. Jordant. A nőt másodfokú gondatlanságból elkövetett emberöléssel, bizonyíték eltüntetésével és kiskorú veszélyeztetésével gyanúsították meg a nyomozók, akik állítják, Jordan túl sok difenhidramint adott a fiának.
Ez egy antihisztamin hatóanyag, amely több allergiagyógyszerben, köztük a Benadrylben is megtalálható.
A gyógyszer mérgezést okozott, a gyerek félrenyelte a gyomortartalmát, majd légzési nehézségek alakultak ki nála. A szakemberek szerint ez vezetett a halálához.
Ezen túl a nyomozók szerint semmi nem utal arra, hogy a fiú maga kért volna gyógyszert azért, hogy el tudjon aludni. Szerintük nagyobb valószínűsége van annak, hogy a nő a gyerek viselkedési problémáit próbálta kezelni a szerrel.
Brett Eby, Saratoga megye ügyésze szerint a beadott mennyiség messze meghaladta azt az adagot, amely bármilyen helyzetben elfogadható lenne egy szülőtől.
Eby szerint a toxikológiai vizsgálatok döbbenetes eredményt hoztak: olyan mennyiségű antihisztamint mutattak ki a gyerek szervezetében, amilyet a legtöbb ügyész és rendőr életében nem látott még. Jeffrey Brown seriff is megerősítette, hogy a gyilkos adag egy felnőtt halálát is okozhatta volna.
Ez borzalmas tragédia. Nem olyasmi, amivel gyakran találkozunk”
– tette hozzá Brett Eby ügyész, majd arról beszélt, a gyerek halálának körülményei is rendkívül szokatlanok.
Jordan fia halála után megpróbálta elrejteni a gyógyszeres üveget, hogy ne használhassák fel bizonyítékként az eljárásban. A nőt letartóztatták.
A gyerekhalállal kapcsolatos ügyek a legtragikusabbak közé tartoznak, amelyekkel dolgunk van”
– mondta Brown seriff, hozzátéve: mindig erőteljesen ki fognak állni azokért, akik már nem tudnak megszólalni, és bízik abban, hogy igazságot szolgáltatnak a kisfiúnak.
Az ügyészek szerint a másodfokú gondatlanságból elkövetett emberölés miatt Jordan akár 15 évre is rácsok mögé kerülhet, és a bizonyíték eltüntetésével kapcsolatos vád miatt további büntetésre is számíthat.
