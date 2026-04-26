Nem fogja elhinni, mivel adagolta túl a saját gyerekét egy nő

Az eset az Amerikai Egyesült Államokban, New York államban történt. A rendőröket január 19-én délelőtt 9 óra 40 perc körül hívták ki egy Saratoga megyében található, Albanytól nagyjából 32 kilométerre északra lévő halfmooni házhoz, a Route 146 alá, ahol a bejelentés szerint meghalt egy 10 éves gyerek – írja a Law&Crime.

Antihisztaminnal adagolta túl saját gyerekét egy középkorú, amerikai nő

Édesanyja ölte meg a gyereket

A haláleset után hónapokig tartó nyomozás indult, aminek a végén, április 15-én letartóztatták a kisfiú egyik szülőjét, az édesanyját, a 43 éves Rebecca A. Jordant. A nőt másodfokú gondatlanságból elkövetett emberöléssel, bizonyíték eltüntetésével és kiskorú veszélyeztetésével gyanúsították meg a nyomozók, akik állítják, Jordan túl sok difenhidramint adott a fiának.

Ez egy antihisztamin hatóanyag, amely több allergiagyógyszerben, köztük a Benadrylben is megtalálható.

A gyógyszer mérgezést okozott, a gyerek félrenyelte a gyomortartalmát, majd légzési nehézségek alakultak ki nála. A szakemberek szerint ez vezetett a halálához.

Ezen túl a nyomozók szerint semmi nem utal arra, hogy a fiú maga kért volna gyógyszert azért, hogy el tudjon aludni. Szerintük nagyobb valószínűsége van annak, hogy a nő a gyerek viselkedési problémáit próbálta kezelni a szerrel.

Brett Eby, Saratoga megye ügyésze szerint a beadott mennyiség messze meghaladta azt az adagot, amely bármilyen helyzetben elfogadható lenne egy szülőtől.

Eby szerint a toxikológiai vizsgálatok döbbenetes eredményt hoztak: olyan mennyiségű antihisztamint mutattak ki a gyerek szervezetében, amilyet a legtöbb ügyész és rendőr életében nem látott még. Jeffrey Brown seriff is megerősítette, hogy a gyilkos adag egy felnőtt halálát is okozhatta volna.

Ez borzalmas tragédia. Nem olyasmi, amivel gyakran találkozunk”

– tette hozzá Brett Eby ügyész, majd arról beszélt, a gyerek halálának körülményei is rendkívül szokatlanok.

Jordan fia halála után megpróbálta elrejteni a gyógyszeres üveget, hogy ne használhassák fel bizonyítékként az eljárásban. A nőt letartóztatták.

A gyerekhalállal kapcsolatos ügyek a legtragikusabbak közé tartoznak, amelyekkel dolgunk van”

– mondta Brown seriff, hozzátéve: mindig erőteljesen ki fognak állni azokért, akik már nem tudnak megszólalni, és bízik abban, hogy igazságot szolgáltatnak a kisfiúnak.