Nem fogja elhinni, mivel adagolta túl a saját gyerekét egy nő

Egy 43 éves, amerikai nőt azzal vádolnak, hogy halálos mennyiségű allergiagyógyszert adott tízéves kisfiának. Olyan mennyiségű antihisztamint találtak a szervezetében, hogy esélye sem volt a gyereknek a túlélésre..
Az eset az Amerikai Egyesült Államokban, New York államban történt. A rendőröket január 19-én délelőtt 9 óra 40 perc körül hívták ki egy Saratoga megyében található, Albanytól nagyjából 32 kilométerre északra lévő halfmooni házhoz, a Route 146 alá, ahol a bejelentés szerint meghalt egy 10 éves gyerek – írja a Law&Crime.

Antihisztaminnal adagolta túl saját gyerekét egy középkorú, amerikai nő (illusztráció) 
Antihisztaminnal adagolta túl saját gyerekét egy középkorú, amerikai nő (illusztráció) 
Fotó: Freepik.com/Illusztráció / Freepik

Édesanyja ölte meg a gyereket

A haláleset után hónapokig tartó nyomozás indult, aminek a végén, április 15-én letartóztatták a kisfiú egyik szülőjét, az édesanyját, a 43 éves Rebecca A. Jordant. A nőt másodfokú gondatlanságból elkövetett emberöléssel, bizonyíték eltüntetésével és kiskorú veszélyeztetésével gyanúsították meg a nyomozók, akik állítják, Jordan túl sok difenhidramint adott a fiának. 

Ez egy antihisztamin hatóanyag, amely több allergiagyógyszerben, köztük a Benadrylben is megtalálható. 

A gyógyszer mérgezést okozott, a gyerek félrenyelte a gyomortartalmát, majd légzési nehézségek alakultak ki nála. A szakemberek szerint ez vezetett a halálához.

Ezen túl a nyomozók szerint semmi nem utal arra, hogy a fiú maga kért volna gyógyszert azért, hogy el tudjon aludni. Szerintük nagyobb valószínűsége van annak, hogy a nő a gyerek viselkedési problémáit próbálta kezelni a szerrel. 

Brett Eby, Saratoga megye ügyésze szerint a beadott mennyiség messze meghaladta azt az adagot, amely bármilyen helyzetben elfogadható lenne egy szülőtől.

Eby szerint a toxikológiai vizsgálatok döbbenetes eredményt hoztak: olyan mennyiségű antihisztamint mutattak ki a gyerek szervezetében, amilyet a legtöbb ügyész és rendőr életében nem látott még. Jeffrey Brown seriff is megerősítette, hogy a gyilkos adag egy felnőtt halálát is okozhatta volna. 

Ez borzalmas tragédia. Nem olyasmi, amivel gyakran találkozunk” 

– tette hozzá Brett Eby ügyész, majd arról beszélt, a gyerek halálának körülményei is rendkívül szokatlanok.

Jordan fia halála után megpróbálta elrejteni a gyógyszeres üveget, hogy ne használhassák fel bizonyítékként az eljárásban. A nőt letartóztatták. 

A gyerekhalállal kapcsolatos ügyek a legtragikusabbak közé tartoznak, amelyekkel dolgunk van” 

– mondta Brown seriff, hozzátéve: mindig erőteljesen ki fognak állni azokért, akik már nem tudnak megszólalni, és bízik abban, hogy igazságot szolgáltatnak a kisfiúnak.

Az ügyészek szerint a másodfokú gondatlanságból elkövetett emberölés miatt Jordan akár 15 évre is rácsok mögé kerülhet, és a bizonyíték eltüntetésével kapcsolatos vád miatt további büntetésre is számíthat.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

