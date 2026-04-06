Negyedikről zuhant le egy gyermek – megrázó részletek derültek ki halála lehetséges okairól

A lakóövezetben történt tragédia mélyen megrázta a környéken élőket. A gyermek lezuhanása után a kiérkező mentősök azonnal megkezdték az ellátását, azonban a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy már nem lehetett megmenteni az életét. A tragédiáról a Maszol osztott meg részleteket.

A negyedik emeletről azuhant ki a kisfiú, a gyermek életét már nem tudták megmenteni

A gyermek halálos zuhanása után vizsgálódik a rendőrség

A haláleset a romániai Piteşti városának Nord lakónegyedében történt, a gyermek az egyik tömbház negyedik emeletéről zuhant a mélybe. A helyszínre riasztott rendőrök azonnal nekiláttak a körülmények tisztázásának. A hatóságok jelenleg is adatokat gyűjtenek, tanúkat hallgatnak meg, és próbálják rekonstruálni az eseményeket.

Időközben kiderült, hogy az áldozat 12 éves volt. Testvéreivel együtt korábban kiemelték a családjából, és állami gondozásba került. A gyermek családi háttere rendkívül rendezetlen volt.

Az édesapja börtönben van, az édesanyjától pedig azért vették el a gyerekeket, mert a gyanú szerint a nő szexuális kapcsolatot folytatott a saját, akkor még kiskorú – azóta szintén börtönbe került – 18 éves fiával.

A gyermeket egy családi típusú lakásban helyezték el, ahová nem sokkal a tragédia előtt került.

Szökés után vitték vissza

A Maszolt arról ír, hogy a gyermek rövid idővel az elhelyezése után megszökött, és megpróbált visszajutni a szülőfalujába. A rendőrök megtalálták, majd visszavitték a gondozási helyére.

A tragédia napján, a körülmények alapján felmerült, hogy nem baleset történt. A rendelkezésre álló információk szerint az erkély ajtaja zárva volt, a gyermek betörte az üveget, majd lezuhant.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.