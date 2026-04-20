Gyermekgyilkosság miatt újra bíróság elé állnak a pécsi vádlottak, előkerültek a megrázó bizonyítékok

Újra bíróság elé kerül egy megrázó ügy, amely 2023 őszén sokkolta a közvéleményt. A gyermekgyilkosság miatt elítélt vádlottak ügye másodfokon folytatódik a Pécsi Ítélőtáblán.

A szomszédok gyertyákkal emlékeztek a brutális pécsi gyermekgyilkosság áldozatára

A gyermekgyilkosság ügyét új bizonyítékok árnyalják

Ahogy azt az Origo korábban megírta, nem hirtelen felindulásból történt a brutális bántalmazás. Az elsőrendű vádlott előre eltervezte, hogy bántalmazni fogja a kisfiút, és ezt üzenetben is jelezte. A nő a saját gyermekére vonatkozóan olyan kijelentéseket tett, amelyekből egyértelművé vált a szándékosság: azt írta, hogy ököllel fogja ütni, és meg fogja ölni. A későbbi események során ezek a fenyegetések valósággá váltak.

Brutális bántalmazás vezetett a kisfiú halálához

A Pécsi Törvényszék által megállapított tényállás szerint 2023. október 18-án az elsőrendű vádlott hazatérése után bántalmazni kezdte a gyermeket. Ütötte, megragadta, megrázta, majd kiemelte az ágyból, és nagy erővel a földhöz vágta. A bántalmazás következtében a gyermek súlyos sérüléseket szenvedett, és rövid időn belül eszméletlen állapotba került.

A másodrendű vádlott a helyszínen tartózkodott, és észlelte a történteket, azonban nem tett érdemi lépéseket a gyermek megmentése érdekében.

Nem hívtak időben segítséget

A kisfiú állapota folyamatosan romlott, mégsem hívtak azonnal orvosi segítséget. A vádlottak megpróbálták ellátni, de ez nem vezetett eredményre.

A mentőszolgálatot végül másnap a vádlottakkal együtt élő férfi értesítette, azonban ekkorra már késő volt: a kiérkező mentők nem tudták megmenteni a gyermek életét.

A környéken mindenki a tragédiáról beszélt

A helyieket mélyen megrázta az eset. Többen arról számoltak be, hogy a kisfiút korábban is bántalmazták, és gyakran elzárva tartották a külvilágtól.

Egy szomszéd szerint a gyermek alig hagyhatta el a házat, és a tragédia után napokon át gyertyák égtek az utcában kialakított emlékhelynél.

Felmentést kérnek a vádlottak

A Bama.hu közölte, hogy a Pécsi Törvényszék az első- és másodrendű vádlottakat bűnösnek mondta ki tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében. Az elsőrendű vádlott 14 év fegyházbüntetést és 10 év közügyektől eltiltást kapott, míg a másodrendű vádlott 10 év fegyházbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra számíthat, feltételes szabadság lehetősége nélkül.