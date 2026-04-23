Gyermekprostitúció Nyíregyházán: droggal fizetett kislányokért a köztiszteletben álló vállalkozó

Megdöbbentő, gyermekprostitúcióval kapcsolatos bűnügy rázta meg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) hosszú ideig tartó, titkos megfigyelés után csapott le egy ötvenes éveiben járó, eleddig köztiszteletben álló építési vállalkozóra. A férfi a gyanú szerint 2025-től kezdve módszeresen építette ki hálózatát Nyíregyháza egyik legszegényebb részén, a Huszár-lakótelepen.

Gyermekprostitúció Nyíregyházán: droggal fizetett a szexért a vállalkozó

Drogok és gyermekprostitúció

A férfi a hírhedten pusztító „kristály” nevű kábítószert használta fel arra, hogy magához láncolja a gyereklányokat. Aki nem pénzt kapott, az drogért cserébe volt kénytelen eladni testét a gátlástalan ragadozónak. A Szon.hu információi szerint legfiatalabb áldozata mindössze 13 éves volt.

Vérlázító védekezés a bíróságon

A gyanúsított a bíróság folyosóján, az ülésre várva értetlenséget színlelt, és bicskanyitogató módon próbálta védeni a védhetetlent.

Azt hajtogatta: a 13-14 éves lányokon nem látszott, hogy gyakorlatilag még gyerekek.

A vállalkozó azzal is érvelt, hogy ő tulajdonképpen csak segített a telepen élőknek, hiszen rendszeresen hordott ki ruhákat adományként. Ez az álszent jótékonykodás azonban pusztán arra szolgált, hogy a bizalmukba férkőzzön és elfedje valódi énjét.

Saját magát buktatta le a felvételekkel

A nyomozók nem bíztak semmit a véletlenre: titkos megfigyelések és lehallgatások után ütöttek rajta a férfin. A házkutatás során a vállalkozó számítógépén és telefonján irdatlan mennyiségű gyermekpornográf felvételt találtak.

A gyanúsított ráadásul saját magát is rögzítette az aktusok közben; ezek a videók szolgálnak most a legfőbb bizonyítékként ellene.

A Nyíregyházi Járási Ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. Borsodi-Buss Emese, a vármegyei főügyészség sajtószóvivője közölte: a szökés, elrejtőzés és a tanúk befolyásolásának veszélye miatt volt szükség a legszigorúbb kényszerintézkedésre.

Súlyosak az ellene felhozott vádak

A vállalkozót kiskorúak sérelmére elkövetett kábítószer-kereskedelemmel, gyermekprostitúció kihasználásával, valamint gyermekpornográfiával gyanúsítják.