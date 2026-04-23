Gyermekprostitúció Nyíregyházán: droggal fizetett kislányokért a köztiszteletben álló vállalkozó

Megdöbbentő, gyermekprostitúcióval kapcsolatos bűnügy rázta meg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) hosszú ideig tartó, titkos megfigyelés után csapott le egy ötvenes éveiben járó, eleddig köztiszteletben álló építési vállalkozóra. A férfi a gyanú szerint 2025-től kezdve módszeresen építette ki hálózatát Nyíregyháza egyik legszegényebb részén, a Huszár-lakótelepen.
Drogok és gyermekprostitúció
A férfi a hírhedten pusztító „kristály” nevű kábítószert használta fel arra, hogy magához láncolja a gyereklányokat. Aki nem pénzt kapott, az drogért cserébe volt kénytelen eladni testét a gátlástalan ragadozónak. A Szon.hu információi szerint legfiatalabb áldozata mindössze 13 éves volt.
Vérlázító védekezés a bíróságon
A gyanúsított a bíróság folyosóján, az ülésre várva értetlenséget színlelt, és bicskanyitogató módon próbálta védeni a védhetetlent.
Azt hajtogatta: a 13-14 éves lányokon nem látszott, hogy gyakorlatilag még gyerekek.
A vállalkozó azzal is érvelt, hogy ő tulajdonképpen csak segített a telepen élőknek, hiszen rendszeresen hordott ki ruhákat adományként. Ez az álszent jótékonykodás azonban pusztán arra szolgált, hogy a bizalmukba férkőzzön és elfedje valódi énjét.
Saját magát buktatta le a felvételekkel
A nyomozók nem bíztak semmit a véletlenre: titkos megfigyelések és lehallgatások után ütöttek rajta a férfin. A házkutatás során a vállalkozó számítógépén és telefonján irdatlan mennyiségű gyermekpornográf felvételt találtak.
A gyanúsított ráadásul saját magát is rögzítette az aktusok közben; ezek a videók szolgálnak most a legfőbb bizonyítékként ellene.
A Nyíregyházi Járási Ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. Borsodi-Buss Emese, a vármegyei főügyészség sajtószóvivője közölte: a szökés, elrejtőzés és a tanúk befolyásolásának veszélye miatt volt szükség a legszigorúbb kényszerintézkedésre.
Súlyosak az ellene felhozott vádak
A vállalkozót kiskorúak sérelmére elkövetett kábítószer-kereskedelemmel, gyermekprostitúció kihasználásával, valamint gyermekpornográfiával gyanúsítják.
Ha a bíróság bűnösnek találja – a halmazati szabályok alapján – akár 15 év fegyházbüntetést is kiszabhatnak rá. Az ügy rávilágított: a ragadozók sokszor egy sikeres üzletember álarca mögé bújva vadásznak a legvédtelenebbekre.
Ötéves korától szexre kényszerítette unokahúgát egy nógrádi férfi
Az elkövető éveken keresztül kényszerítette szexuális cselekményekre a kiskorú lányt, miközben a család többi tagját is rettegésben tartotta. A nyomozók gyermekpornográf felvételeket is találtak a férfinél.