Senki nem számított arra, ami a gyulai gyermekügyeleten történt

2026. április 04. 20:11
Megdöbbentő erőszakról számoltak be szombaton a gyulai kórházból. Többen gyaláztak egy orvost és egy asszisztenst, de a gyermekügyelet rendelőjének ajtaját sem kímélték.
A gyulai kórház dolgozói kénytelenek voltak rendőrt hívni, miután egy agresszív csoport rátámadt az ügyeletben lévő személyzetre. A támadók rasszista szidalmakkal illették az orvost és az asszisztenst, majd a fenyegetőzés közben megrongálták a gyermekügyelet ajtaját is – írta a Beol.hu.

Még mindig látszanak a rongálás nyomai a gyermekügyelet ajtaján
Fotó: beol.hu 

Garázdaság és fenyegetés a gyermekügyeleten

A támadók nemcsak fenyegetőztek, hanem meg is rongálták az épületet, miközben még azt sem hagyták, hogy a szakemberek megvizsgálják a velük lévő gyermeket.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed osztályvezető főorvos határozottan kiállt munkatársai mellett, hangsúlyozva, hogy az egészségügyi dolgozók nem céltáblák. 

A rendőrség garázdaság miatt indított eljárást az ügyben, mivel a durva fellépés mély nyomokat hagyott a gyermekügyelet dolgozóiban.

