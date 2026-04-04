Senki nem számított arra, ami a gyulai gyermekügyeleten történt

A gyulai kórház dolgozói kénytelenek voltak rendőrt hívni, miután egy agresszív csoport rátámadt az ügyeletben lévő személyzetre. A támadók rasszista szidalmakkal illették az orvost és az asszisztenst, majd a fenyegetőzés közben megrongálták a gyermekügyelet ajtaját is – írta a Beol.hu.
Garázdaság és fenyegetés a gyermekügyeleten
A támadók nemcsak fenyegetőztek, hanem meg is rongálták az épületet, miközben még azt sem hagyták, hogy a szakemberek megvizsgálják a velük lévő gyermeket.
Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed osztályvezető főorvos határozottan kiállt munkatársai mellett, hangsúlyozva, hogy az egészségügyi dolgozók nem céltáblák.
A rendőrség garázdaság miatt indított eljárást az ügyben, mivel a durva fellépés mély nyomokat hagyott a gyermekügyelet dolgozóiban.
A szombathelyi Markusovszky kórházban egy beteg fizikailag bántalmazott egy asszisztenst, amiért nem őt hívták be hamarabb a vizsgálóba.