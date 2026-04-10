Stabilan őrzi előnyét a Fidesz a legfrissebb amerikai felmérés szerint

gyilkosság

Hazugságokkal próbálták leplezni, hogy ők ásták el a holttestet Császártöltésen

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Saját otthonának pincéjében elásva találták meg azt a császártöltési férfit, akit napok óta nagy erőkkel keresett a rendőrség. A brutális bűncselekmény elkövetésével az áldozat albérlőjét gyanúsítják, akinek a bíróság már indítványozta is a letartóztatását gyilkosság megalapozott gyanúja miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A korábban eltűntként keresett 57 éves férfi ügyében szerdán drámai fordulatot vett a nyomozás, amikor a helyszínelők megdöbbentő felfedezést tettek a császártöltési háznál. Hamar bebizonyosodott, hogy a román állampolgárságú férfi nem önszántából tűnt el, hanem egy brutális gyilkosság áldozata lett – írta a Baon.hu.

császártöltés gyilkosság
Az albérlő lehet a gyilkos
A pincében ásta el áldozatát a gyilkos

A császártöltési tragédia egy gyanús történettel kezdődött: az áldozat albérlői azt állították, hogy főbérlőjük egy ismeretlen mikrobusszal utazott haza külföldre. A rendőröknek azonban hamar feltűnt, hogy a fiatal pár vallomása tele van ellentmondásokkal, ezért tüzetesen átvizsgálták az ingatlant.

A nyomozás drámai véget ért, amikor a technikusok a ház pincéjében, a földes padló alá elásva találták meg az 57 éves férfi maradványait. 

Mint kiderült, a férfit még április 4-én ölték meg saját otthonában, holttestét pedig a melléképületben próbálták elrejteni a világ elől.

A bűncselekménnyel a befogadott román férfit gyanúsítják, akit a rendőrség már őrizetbe is vett. Az ügyészség a bűncselekmény súlya és a szökés veszélye miatt indítványozta a férfi letartóztatását. A döntésről a Kecskeméti Járásbíróság a pénteki napon határoz, miközben a nyomozók továbbra is vizsgálják a brutális gyilkosság pontos körülményeit. A helyszínelésről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról