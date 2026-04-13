Hihetetlen, mit mondott a debreceni anyagyilkos a bíróságon

Egy gyilkosnak kikiáltott férfi áll a Debreceni Törvényszék előtt, akit az ügyészség azzal vádol, hogy 2025 karácsonyán különös kegyetlenséggel végzett 76 éves édesanyjával csapókerti otthonukban. Az anyagyilkos szabadlábon védekezik, az előkészítő ülésre utcai ruhában, egyedül érkezett – írta a Haon.hu.

Különös kegyetlenséggel végzett idős anyjával a begyógyszerezett gyilkos

A férfi házassága korábban felbomlott, amit az ügyészség szerint jelentős részben az alkoholfogyasztása és az ittas állapotban tanúsított agresszív viselkedése okozott. A válás után 2023 nyarán visszaköltözött idős, beteg édesanyjához a csapókerti házba. Bár gondoskodott róla, a kapcsolatuk korántsem volt idilli, folyamatos feszültség, kritika és régi sérelmek terhelték a mindennapokat.

Az anya rendszeresen bírálta a fiát, sőt, egy ponton még az apa haláláért is őt tette felelőssé.

A konfliktusok okozta feszültség egyre csak gyűlt, és a gyújtópont 2025 karácsonyán jött el. A férfi egy rokonnal együtt vacsorázott és jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztott, amit mellé nyugtatót is vett be.

A hangulat eleinte beszélgetős volt, tervekről esett szó, például arról, hogy a kertben termelt zöldségeket árusítaná. Az anya ezt is kritikával fogadta.

Miután a vendég távozott, kettesben maradtak. Az ügyészség szerint a férfi indulata elszabadult: ököllel ütni kezdte anyját, aki az udvarra próbált menekülni. Ő azonban követte, tovább verte, mellkason rúgta, majd egy fémvödörrel is lesújtott rá. A támadás után egy szomszédtól kért segítséget, aki mentőt hívott. A nő néhány nappal később a kórházban meghalt.

A sérülések listája hosszú és nyomasztó

Testszerte zúzódások, bevérzések, koponya- és sorozatos bordatörések. Az ügyészség szerint a bántalmazás brutalitása messze meghaladta az átlagos erőszak szintjét, és különös kegyetlenséggel történt, egy idős, védekezésre alig képes emberrel szemben.

Az ügyész 17 év fegyházbüntetést indítványozott, feltételes szabadlábra bocsátás nélkül, arra az esetre, ha a férfi lemond a tárgyalásról és beismeri a bűnösségét.

A gyilkos ugyan elismerte a tett elkövetését, de nem mondott le a tárgyalásról, mert vitatja az elmeállapotát érintő szakértői megállapításokat. A szakértők szerint beszámítható volt az elkövetés idején, a védelem viszont úgy véli, hogy az alkohol, a gyógyszerek és az állapota olyan kóros elmezavart eredményezhettek, amelyek befolyásolhatták a cselekményt.