Megölte a feleségét, őrizetben az egri gyilkos

Amint arról korábban hírt adtunk, borzalmas tragédia történt hétfőn este egy egri társasházban. Egy nő a közösségi médiában tudatta, hogy elhunyt édesanyja családon belül erőszak áldozata lett. A Heol.hu most arról ír, hogy a rendőrség őrizetbe vette a gyilkost, az áldozat 68 éves férjét.

Őrizetben a 68 éves egri gyilkos

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett miatt folytat eljárást a férfi ellen, aki április 20-án este, Kiskanda utcai otthonukban bántalmazta a feleségét. A 62 éves asszony a támadás következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette. A férfit a főkapitányságra előállították, gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.