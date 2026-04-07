A bíróság szerint a társadalomra kimondottan veszélyes a nyírmihálydi gyilkos

Nyírmihálydi történelmébe fekete napként vonult be 2022. június 29-e, amikor egy 19 éves fiatal brutális kegyetlenséggel, egy baltával támadt rá idős szállásadójára. A támadást követően a támadó készpénzt és egy autót is elvitt, majd a járművet összetörte és felgyújtotta, hogy elfedje a nyomokat. A rendőröket a lángok miatt riasztották a szomszédok, így találtak rá a még életben lévő áldozatra, aki azonban a kórházban belehalt sérüléseibe. A vármegye szerte nagy port kavaró gyilkosság elkövetőjét a bíróság különösen veszélyesnek ítélte a társadalomra – írta a Szon.hu.

A gyilkosság után a fiatal felgyújtotta áldozata autóját

Húsz év fegyházra súlyosították a nyírmihálydi baltás gyilkos büntetését

Jogerősen húsz év fegyházbüntetésre ítélte a Debreceni Ítélőtábla azt a férfit, aki 2022 nyarán brutális kegyetlenséggel végzett idős szállásadójával. A bíróság döntése értelmében a vádlott, aki visszaeső bűnözőként állt a tanács elé, legkorábban két évtized múlva szabadulhat, feltételes szabadságra pedig egyáltalán nem bocsátható.

Szívességből lakhatott késöbbi áldozatánál

A tragédia éjszakáján az akkor tizenkilenc éves fiatal ittas állapotban, egy baltával törte rá az ajtót jótevőjére, hogy pénzt és kocsikulcsot raboljon tőle.

Amikor az idős férfi felébredt a zajra, a támadó gátlástalanul ütni kezdte a fejét és a mellkasát, aminek következtében az áldozat olyan súlyos agyi zúzódásokat és töréseket szenvedett, hogy a kórházi kezelés ellenére napokkal később meghalt.

A gyilkosság után a tettes nemcsak kirabolta áldozatát, hanem autóját elvitte, összetörte, majd felgyújtotta, hogy eltüntesse a nyomokat.

Az eljárás során döbbenetes részletek derültek ki a férfi életmódjáról is, hiszen saját, fiatalkorú élettársát prostituáltként futtatta, és elvette tőle a pénzét, amiért emberkereskedelem miatt is elítélték.

A lány segített a nyomok eltüntetésében, elrejtette az ellopott iratokat és kimosta a gyilkos véres ruháit, míg a férfi édesanyját korábban már jogerősen elítélték az ügyben.

A bíróság hangsúlyozta, hogy a vádlott kimagaslóan veszélyes a társadalomra, és mivel már fiatalkorúként is börtönre ítélték, a hosszabb idejű elszigetelése elkerülhetetlen volt.