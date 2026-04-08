„Ne sikíts, mert bántani foglak!" – 7 éves kislányt gyilkolt meg a csomagfutár

Egy szívszorító gyilkosság rázta meg a közvéleményt, amikor a mindössze hétéves Athena Strand eltűnését követően napvilágra kerültek a tragikus események részletei. A kislányt két nappal az eltűnése után találták meg Fort Worth közelében és az ügy azóta is sokakat foglalkoztat – írta a Mirror.

Sok kérdés még tisztázatlan a kegyetlen gyilkosság ügyében

A gyilkosság és a végzetes találkozás

A gyilkosság elkövetésével a 34 éves Tanner Horner vádolható, aki egy FedEx-csomag kézbesítése közben került kapcsolatba a kislánnyal. A férfi kezdetben azt állította, hogy véletlen baleset történt, mert elütötte a gyermeket, majd

pánikba esve hozott végzetes döntést, és megfojtotta a kislányt.

A történet azonban egyre több kérdést vetett fel, különösen egy később nyilvánosságra hozott felvétel miatt. A fekete-fehér képen Athena a furgonban látható, miközben az autó halad – ez sokak szerint ellentmond annak az állításnak, hogy az események pusztán véletlenül történtek. A nyomozás során kiderült, hogy Horner több ponton is ellentmondásos vallomást tett. A hatóságok szerint a férfi végül beismerte tettét, még a tárgyalás megkezdése előtt. Az ügyészség hangsúlyozta, hogy a történet részletei inkább egy tudatos cselekedetre, mintsem balesetre utalnak.

A bíróságon elhangzott, hogy a férfi már a találkozás első pillanataiban fenyegetően lépett fel. Az ügyész szerint ez is alátámasztja, hogy nem spontán döntésről volt szó, a férfi ugyanis ezt mondta a kislánynak, amikor betette őt a furgonba:

Ne sikíts, mert bántani foglak!"

Athena holttestét egy vidéki út mellett találták meg, több kilométerre az otthonától. Az ügyész így fogalmazott a bíróságon az esetről:

Tanner Horner egyetlen igaz dolgot mondott a rendőröknek, mégpedig hogy megölte a lányt. Nehéz lesz lépést tartani a mintázattal és az eseményekkel, amit összerakott. Hazugság, hazugság után.

A bírósági eljárás jelenleg a büntetés kiszabásának szakaszában tart. Az esküdtszék feladata eldönteni, hogy az elkövető halálbüntetést vagy életfogytiglani szabadságvesztést kapjon.

