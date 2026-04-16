Gyilkosság: széklábbal verte agyon az apját az ajaki férfi – videóval

Egy brutális családi tragédia ügyében született jogerős ítélet. A gyilkosság során egy ajaki férfi széklábbal verte halálra az édesapját. A brutális apagyilkos peréről a Szon.hu számolt be.

Lezárult az ajaki apagyilkosság ügye

Gyilkosság: brutális családi tragédia Ajakon

A Debreceni Ítélőtábla jogerős döntése szerint a vádlott nem bocsátható feltételesen szabadlábra. A döntéssel lezárult annak az ügynek a másodfokú eljárása, amely egy évek óta tartó családi konfliktus tragikus végkifejletéhez vezetett. Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék ítélete alapján a férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt 12 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélték.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott és az édesapja között hosszú ideje feszült volt a viszony. A sértett italozó életmódot folytatott, és részegen rendszeresen szidalmazta a családtagjait, valamint megöléssel is fenyegette őket. A konfliktusok állandósultak, 2024. augusztus 15-én pedig tragédiával végződött az évek óta tartó feszültség.

Széklábbal verte halálra az apját

A 29 éves férfi egy veszekedés során széklábbal többször fejen ütötte az édesapját. A bíróság megállapítása szerint az áldozatot legalább 11 alkalommal, közepes erővel a fején, valamint testszerte további ütésekkel bántalmazta. A sértett olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Nincs feltételes szabadulás

Az ítélet ellen az ügyészség súlyosításért, míg a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, azonban a Debreceni Ítélőtábla csütörtökön helybenhagyta az elsőfokú döntést – közölte Fórizs Ildikó, az ítélőtábla szóvivője.

Ez azt jelenti, hogy a férfi a kiszabott büntetésből nem bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság döntésével az ügy jogerősen lezárult.

