A Monostori-erdőből vasárnap előkerült holttest ügyéről a rendőrség bővebb tájékoztatást adott a vármegyei újságíróknak. Arra a kérdésre is válaszoltak, indult-e nyomozás az ügyben gyilkosság miatt.
Komárom-Esztergom vármegyében, a komáromi Monostori-erdőben holttestet találtak egy meglehetősen szokatlan helyen, április 26-án. Úgy tudni, egy autóban volt. Ahogy tegnap írtuk, a helyszínt azonnal lezárták a helyi rendőrök, akik válaszoltak a Kemma.hu újságírójának arra, történhetett-e gyilkosság, indult-e bűnügyi nyomozás az ügyben.

Gyilkosság áldozata? Vagy öngyilkos lett, esetleg baleset történt a halott nővel? Ezekre keresik a választ a rendőrök
Forrás: Facebook / Magyar Rendőrség

Elképzelhető, hogy egy korábban eltűntként keresett nő földi maradványait találták meg a kocsiban.

A lap vasárnap este azt írta, amint újabb részletek derülnek ki az ügyről, beszámolnak róla, mi pedig azt ígértük, átvesszük az információikat. 

Vajon gyilkosság áldozata lett a halott nő?

Hétfőn délelőtt válaszoltak a rendőrök. Azt közölték a kollégáinkkal, hogy az eset kapcsán 

közigazgatási hatósági eljárást folytat a Komáromi Rendőrkapitányság, vagyis egyelőre kizárták azt, hogy megölte volna valaki a nőt.

A haláleset körülményeiről ennyit lehet most tudni. A kérdések adottak: vajon öngyilkos lett vagy baleset történt? Tényleg egy eltűntként keresett nő került elő holttan? Amint lesznek válaszok, megírjuk! 

Holttestet húztak ki a Dunából, a férfi kocsival együtt esett a vízbe

Tragikus balesethez riasztották a mentőket, rendőröket, tűzoltókat péntek délután az alsó-ausztriai Krems térségébe. Egy piros kisautó beleesett a Dunába, a sofőr pedig bent rekedt. Egy fiatal férfi utána ugrott, hogy megmentse. Olvassa el, mi történt ezután, kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 



 

 

