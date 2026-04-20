Gyilkosság miatt áll bíróság elé az apa, brutálisan végzett öt hónapos kislányával

Megkezdődik az utóbbi évek egyik legfelkavaróbb büntetőügye a Gyulai Törvényszéken. A gyilkosság miatt áll bíróság elé az a férfi, aki saját öt hónapos kislányát bántalmazta olyan súlyosan, hogy a gyermek később belehalt a sérüléseibe – írja a békési hírportál, a Beol.hu.

Gyilkosság a vád az apa ellen, aki brutálisan bántalmazta az öthónapos kislányát

A gyilkosság ügyében az apa a vádlott

A vádirat szerint 2024. szeptember 10-én a család egyik ikergyermeke rosszul lett, ezért az édesanya kórházba vitte. A férfi eközben otthon maradt a másik gyermekkel, az öt hónapos kislánnyal.

A vádlott a síró csecsemőt nem tudta megnyugtatni, emiatt dühös lett, és bántalmazni kezdte. A gyermek olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a klinikai halál állapotába került.

Újraélesztették, de nem tudták megmenteni

A történtek után a férfi videófelvételeket küldött a feleségének a gyermek állapotáról, majd mentőt hívott, és megkezdte az újraélesztést.

A kiérkező mentőszolgálat munkatársai mintegy 70 perces küzdelem után tudták visszaállítani a kislány életfunkcióit, majd kritikus állapotban a kórház intenzív osztályára szállították. A gyermek szervezete azonban később feladta a küzdelmet, és a kórházban meghalt.

Először balesetre hivatkozott

A férfi kezdetben azt állította, hogy a kislány az ágyról esett le, azonban az egészségügyi szakemberek ezt kizárták. Megállapították, hogy a sérülések nem egyeznek egy egyszerű esés következményeivel, ezért értesítették a hatóságokat.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a férfit előállították, és a kihallgatása során elismerte, hogy bántalmazta a csecsemőt. Az ügyészség emberöléssel vádolja, így a bíróság előtt kell felelnie a történtekért.

Hamarosan döntés születhet

Az előkészítő tárgyalást csütörtökön tartják a Gyulai Törvényszéken, ahol a vádlott nyilatkozhat arról is, hogy beismeri-e a bűncselekményt. A gyermekgyilkosság ezáltal újabb szakaszba lép, amelyben döntés születhet a megrázó családi dráma ügyében.

