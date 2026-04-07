Elborult az agya a húsvéti nyuszinak a „sógoréknál”: brutális gyilkosság Ausztriában

Húsvétvasárnap sokkoló bűncselekmény rázta meg Ausztriát, amikor egy férfi megölte a feleségét. A gyilkosság Sooß településen történt, ahol a nő holttestét később a családi ház kertjében találták meg – számolt be a megdöbbentő bűncselekményről a Vas vármegyei hírportál.

Brutális gyilkosság Ausztriában húsvétvasárnap Fotó: Illusztráció (Erka P/Pexels)

Gyilkosság Ausztriában: a kertben rejtette el a holttestet

Az elsődleges információk szerint a 47 éves férfi végzett a 38 éves nővel, majd megpróbálta eltüntetni a nyomokat úgy, hogy a testet a családi ház kertjében elásta. A gyilkosság Sooß Baden térségében történt, a hatóságok rövid időn belül megtalálták az áldozat holttestét.

A boncolás során kiderült, hogy

a nő fején és felsőtestén is súlyos sérülések voltak. A szakértők késelés és lövés nyomait is rögzítették, ami különösen brutális támadásra utal.

A helyszínen a nyomozók egy lehetséges elkövetési eszközt is lefoglaltak: egy kilenc milliméteres pisztolyt, amely kulcsszerepet játszhatott a gyilkosságban.

Önmagát buktatta le a gyilkos, négy gyermek maradt félárván

A 47 éves férfit vasárnap délután tartóztatták le, miután ő maga értesítette a rendőrséget. A hatóságok azonnal intézkedtek, és a gyanúsítottat őrizetbe vették.

Az ügyet a Bécsújhelyi Ügyészség vizsgálja, ahol jelenleg is zajlik a férj kihallgatása. Az indíték egyelőre nem ismert, de a sajtóinformációk szerint a házaspár között gyakoriak voltak a konfliktusok.

A tragédia különösen megrázó, mivel a párnak négy kiskorú gyermeke van. A beszámolók szerint a házaspár már külön élt, de a kapcsolatuk továbbra is feszült volt.

Ausztriában egyre nagyobb figyelmet kapnak a családon belüli erőszak esetei, különösen az ünnepi időszakokban, amikor gyakrabban fordulnak elő hasonló tragédiák.

Bestiálisan végzett a feleségével, mégsem megy börtönbe a győri gyilkos

Győrben egy parkolóban történt brutális támadás rázta meg a környéket április elsején. A gyilkosság a Serfőző utcában történt, ahol egy férfi rátámadt egy 51 éves nőre, aki autójában tartózkodott ismerősével.