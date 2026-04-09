Csákánynyéllel törte be áldozatának koponyáját a féltékeny férfi

A Nyíregyházi Törvényszék 2025 végén életfogytiglani fegyházbüntetést szabott ki egy férfira, aki brutális gyilkosságot követett el. A bíróság külön kiemelte: a cselekmény különös kegyetlenséggel történt, több sértettet érintett, és az egyik áldozat védekezésre képtelen állapotban volt. A döntés szerint a férfi legkorábban 25 év múlva kerülhet feltételesen szabadlábra. Ezt persze ő és a védője nem fogadták el, így enyhítésért fellebbeztek – írta a Haon.hu.

Féltékenységből történt a gyilkosság

Az ügy másodfokon a Debreceni Ítélőtábla elé került, amely sajtóközleményben számolt be a történtekről. A bíróság az elsőfokú döntést végül változtatás nélkül hagyta jóvá, így az jogerőssé vált. A vádlott 2024 júliusában, egy késő esti órában felkereste azt a nőt, aki iránt saját állítása szerint régóta érzelmeket táplált. A lakáshoz érve azonban egy férfi hangját hallotta, ezért magához vett egy csákánynyelet, majd bement az ingatlanba, ahol rátámadt a fotelben ülő, erősen ittas állapotban lévő férfira.

A támadó több alkalommal, jelentős erővel a férfi fejére és nyakára sújtott, valamint a hátát és derekát is ütötte. A bántalmazás következtében a sértett koponyája több helyen betört, agyzúzódást szenvedett, és a kialakuló légzési elégtelenség miatt rövid időn belül a helyszínen meghalt.

Ezt követően a vádlott a lakásban tartózkodó nő felé fordult. Először meglökte, amitől az beverte a fejét az ablakpárkányba, majd a csákánynyéllel nagy erővel a karjára sújtott. A menekülni próbáló nőt az előszobában utolérte, hátba ütötte, visszavonszolta a szobába, az ágyra lökte, majd többször, nagy erővel fejbe verte. Az asszony az ütésektől elvesztette az eszméletét.

A gyilkos ezután elhagyta a helyszínt, hazament, és megpróbálta eltüntetni a nyomait. A véres ruháját és a használt eszközt elégette.

A két áldozatot végül két nappal később találták meg, miután munkatársaik keresni kezdték őket, mert nem jelentek meg a munkahelyükön. A férfi addigra már halott volt, a nő pedig eszméletlen állapotban feküdt, súlyos koponyasérüléssel. Életét csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg.