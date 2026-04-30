Megszólalt a döbröközi gyilkosság gyanúsítottjának ügyvédje, fordulat várható az ügyben – videóval

Egyre több részlet lát napvilágot a döbröközi ügy kapcsán, amely napok óta foglalkoztatja a közvéleményt. A gyilkosság körülményei egyelőre nem teljesen tisztázottak, de a nyomozás előrehaladtával egyre pontosabb kép rajzolódik ki a történtekről – közölte a Tolna vármegyei hírportál, a Teol.hu.

Zavarodottan viselkedett a döbröközi gyilkosság vádlottja Fotó: MW

Gyilkosság: megszólalt az ügyvéd

A gyanúsított kirendelt védője szerint a férfi elismerte, hogy bántalmazta élettársát, ugyanakkor vitatja, hogy ez okozta volna a halálát. Állítása szerint a vita során megütötte a nő fejét és arcát, majd lefeküdt aludni, és csak másnap reggel szembesült azzal, hogy párja életét vesztette.

A történet azonban itt nem ért véget. A férfi vallomása szerint zsákba csomagolta élettársa holttestét, majd az udvaron található kiszáradt kútba dobta, és mésszel próbálta eltüntetni a nyomokat.

Súlyos sérüléseket találtak

A nyomozás során beszerzett elsődleges szakértői vélemény azonban súlyosabb bántalmazásra utal. A sértett testén a fej- és arcsérülések mellett bordatöréseket is megállapítottak, ami új kérdéseket vet fel az ügyben.

Jelenleg azt a legfontosabb tisztázni, hogy a sérülések a nő életében keletkeztek-e, vagy már a halál beállta után. Ez ugyanis döntő jelentőségű lehet a bűncselekmény minősítése szempontjából.

A hatóságok is megszólaltak

Páli Péter, a Tolna Vármegyei Főügyészség szóvivőhelyettese korábban azt közölte, hogy a megalapozott gyanú szerint a férfi bántalmazta az élettársát, aki a sérülések következtében meghalt.

A nő eltűnését ismerősei jelentették, miután napokig nem látták. A hatóságok végül egy helyszíni ellenőrzés során találták meg a holttestet az udvaron lévő kútban.

Letartóztatás és folytatódó nyomozás

A Szekszárdi Járásbíróság 30 napra elrendelte a férfi letartóztatását. A döntés során figyelembe vették a bűncselekmény súlyát, valamint a szökés és az esetleges újabb bűncselekmény kockázatát is.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a szakértői vizsgálatok eredményei pedig kulcsszerepet játszhatnak abban, hogy végül milyen váddal állítják bíróság elé a döbröközi férfit.