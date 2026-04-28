Kútba rejtette áldozatát a Tolna vármegyei gyilkos – videón a helyszínelés

A hatósági kordonnal körbezárt udvaron, egy kút mélyén találtak rá a közel két hete eltűntként keresett, 57 éves nőre. A helyszíni szemle és a környéken terjengő fojtogató szag alapján a rendőrség már nem balesetként kezeli az ügyet: a gyanú szerint kegyetlen gyilkosság történt a magányos tanyán – írta a Teol.hu.

Betonlappal lefedett kút rejtette a gyilkosság áldozatát

Fotó: MW

Sokkoló gyilkosság Döbröközön

Mint korábban már megírtuk, a Tolna vármegyei településen tragédia történt. Egy 57 éves asszony lakóhelyének udvarán, a kút mélyén találták meg az áldozatot, akit a hatóságok azonosítottak.

A rendőrség rövid időn belül őrizetbe vett egy 54 éves helyi férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő követte el a brutális gyilkosságot szállásadója ellen.

A környékbeliek szerint a férfi erőszakos természetéről és alkoholfogyasztási szokásairól volt ismert, sőt, egyes beszámolók szerint korábban is bántalmazta az áldozatot.

A gyanúsított végül egy ismerősének vallotta be, hogy „szörnyű dolgot tett”, aki ezt követően értesítette a rendőrséget.

Bár beismerő vallomás még nem született, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság nagy erőkkel gyűjti a bizonyítékokat az ügyben, amelyről megrázó helyszíni felvételeket is közzétettek.