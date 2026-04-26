Nem fogja elhinni ki a fehér házi lövöldözés elkövetője – mutatjuk!

Kiderült: Geszti Péter ezt kapja a leendő Tisza-kormánytól?

gyilkosság

Gyilkosság Egerben, brutális részletek derültek ki a tragédiáról – videóval

Egy családi vita torkollott végzetes erőszakba egy hevesi társasházban, ahol egy férfi rátámadt a feleségére. A gyilkosság után a nő lánya megrázó részleteket árult el a történtekről.
gyilkosságbrutálisvideóletartóztatásEgerinterjú

Megrázó családi tragédia történt Egerben, egy társasház egyik lakásában, ahol egy férfi a feleségére támadt. A gyilkosság során a nő a helyszínen életét vesztette. Nyilatkozott a Tényeknek az áldozat lánya.

Nyilatkozott a gyilkosság áldozatának a lánya, Dóra 
Fotó: Részlet a Tények videójából

Gyilkosság Egerben brutális részletekkel

Ahogy arról az Origo is beszámolt,  bűncselekmény az Eger Kiskanda utca egyik társasházának harmadik emeletén történt. A környéken élők hangos kiabálásra lettek figyelmesek, majd rövid időn belül kiderült, hogy súlyos bűncselekmény zajlott le.

A beszámolók szerint a férfi egy téglával támadt rá a 62 éves feleségére, és olyan erővel bántalmazta, hogy az asszony a helyszínen életét vesztette.

„Tudtuk, hogy meg fogja ölni”

A család lánya a Borsnak adott korábbi interjú során arról beszélt, hogy már korábban is tartottak attól, hogy tragédia történik. Elmondása szerint az apja rendszeresen bántalmazta az édesanyját, és a konfliktusok egyre súlyosabbá váltak.

Úgy fogalmazott, tudták, hogy egyszer meg fogja ölni az édesanyját.

Nem állt meg az első ütés után

A lány a Tények-riport során megrázó részleteket osztott meg a történtekről. Szerinte az édesanyja már az első ütésbe belehalhatott, a férfi azonban nem hagyta abba a bántalmazást.

Állítása szerint percekkel később visszament, 

és addig ütlegelte a nőt, amíg annak az arca felismerhetetlenné nem vált.

Korábban is bántalmazta a családot

A nő elmondta, hogy az apja őt és testvérét is többször megverte. Egy korábbi eset során ököllel és késsel támadt az édesanyjára, aki akkor még el tudott menekülni.

Egy éve még el tudott menekülni a férje elől
Fotó: Részlet a Tények videójából

A sérüléseken fojtogatás nyomai is látszottak, és az asszony korábban arról beszélt, hogy a férje meg fogja ölni.

Betörték az ajtót a rendőrök

A férfi a történtek után maga hívta a rendőrséget, és közölte, hogy megölte a feleségét. A kiérkező rendőröket azonban nem engedte be, ezért az ajtót be kellett törniük.

Letartóztatták az egri gyilkost
Fotó: Részlet a Tények videójából

A helyszínen megbilincselték és előállították.

Letartóztatták a férfit

Az ügyben a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított eljárást. A férfit letartóztatták, és hosszú évekre rács mögé kerülhet.

A tragédia ismét rámutat arra, milyen súlyos következményekkel járhat, ha a családon belüli erőszak jeleit nem veszik elég komolyan.

