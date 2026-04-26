Gyilkosság Egerben, brutális részletek derültek ki a tragédiáról – videóval

Megrázó családi tragédia történt Egerben, egy társasház egyik lakásában, ahol egy férfi a feleségére támadt. A gyilkosság során a nő a helyszínen életét vesztette. Nyilatkozott a Tényeknek az áldozat lánya.
Gyilkosság Egerben brutális részletekkel
Ahogy arról az Origo is beszámolt, bűncselekmény az Eger Kiskanda utca egyik társasházának harmadik emeletén történt. A környéken élők hangos kiabálásra lettek figyelmesek, majd rövid időn belül kiderült, hogy súlyos bűncselekmény zajlott le.
A beszámolók szerint a férfi egy téglával támadt rá a 62 éves feleségére, és olyan erővel bántalmazta, hogy az asszony a helyszínen életét vesztette.
„Tudtuk, hogy meg fogja ölni”
A család lánya a Borsnak adott korábbi interjú során arról beszélt, hogy már korábban is tartottak attól, hogy tragédia történik. Elmondása szerint az apja rendszeresen bántalmazta az édesanyját, és a konfliktusok egyre súlyosabbá váltak.
Úgy fogalmazott, tudták, hogy egyszer meg fogja ölni az édesanyját.
Nem állt meg az első ütés után
A lány a Tények-riport során megrázó részleteket osztott meg a történtekről. Szerinte az édesanyja már az első ütésbe belehalhatott, a férfi azonban nem hagyta abba a bántalmazást.
Állítása szerint percekkel később visszament,
és addig ütlegelte a nőt, amíg annak az arca felismerhetetlenné nem vált.
Korábban is bántalmazta a családot
A nő elmondta, hogy az apja őt és testvérét is többször megverte. Egy korábbi eset során ököllel és késsel támadt az édesanyjára, aki akkor még el tudott menekülni.
A sérüléseken fojtogatás nyomai is látszottak, és az asszony korábban arról beszélt, hogy a férje meg fogja ölni.
Betörték az ajtót a rendőrök
A férfi a történtek után maga hívta a rendőrséget, és közölte, hogy megölte a feleségét. A kiérkező rendőröket azonban nem engedte be, ezért az ajtót be kellett törniük.
A helyszínen megbilincselték és előállították.
Letartóztatták a férfit
Az ügyben a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított eljárást. A férfit letartóztatták, és hosszú évekre rács mögé kerülhet.
A tragédia ismét rámutat arra, milyen súlyos következményekkel járhat, ha a családon belüli erőszak jeleit nem veszik elég komolyan.