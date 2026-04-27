„Meggyilkoltam, megérdemelte!” – brutális részletek az egri feleséggyilkosságról

Megrázó részleteket osztott meg a Borssal az áldozat lánya, Dóra, aki az anyja életét követelő egri tragédiáról beszélt. Elmondása szerint a 62 éves Ágnest a férje egy téglával verte halálra, majd a férfi a védtelen asszony holttestét is meggyalázta a kegyetlen gyilkosság elkövetése után.

Színesre festett téglával követte el a gyilkosságot

Megdöbbentő részletek az egri gyilkosságról

Ahogy korábban már írtunk róla, Egerben, a Kiskanda utcai otthonukban végzett 62 éves feleségével a betegesen féltékeny Ignác. A házaspár lánya, Dóra megrázó részleteket osztott meg a Borssal a tragédiáról, amely során az apa egy színesre festett téglával mért halálos ütést az éppen telefonáló asszonyra.

Úgy tudom, hogy anya az első ütéstől életét vesztette”

– mesélte a lány, hozzátéve, hogy Ágnesnek esélye sem volt a védekezésre. A férfi dühe a halálos csapás után sem csillapodott: a lakásban ámokfutásba kezdett, majd visszatért a hálószobába, és egy 50 centiméteres fém cipőkanállal gyalázta meg a holttestet. A sérülések olyan súlyosak voltak, hogy a családnak azt tanácsolták:

Szó szerint azt mondták nekem, hogy a nyitott koporsós temetést felejtsük el."

A támadó maga hívta ki a rendőröket, akiknek csak faltörő kossal sikerült bejutniuk a lakásba. A férfi a konyhában várta őket, ahol az elfogásakor csak annyit mondott a gyilkosság kapcsán:

Meggyilkoltam a feleségemet! Megérdemelte!”

A 68 éves gyanúsított letartóztatását elrendelték, ám ő és védője enyhítésért fellebbezett.