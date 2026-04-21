Gyilkosság árnyékában tűnt el a magyar motoros bajnok, 31 éve hiába keresik – videóval

Egy brutális bűnügy és egy hihetetlen szökés története tartja lázban évtizedek óta a hatóságokat. Egy gyilkosság árnyékában tűnt el Foco Tibor, akit 31 éve hiába keresnek. A magyar bajnok körüli zűrzavarról a Ripost írt bővebben.

A hatóságok szerint most így nézhet ki a gyilkossággal vádolt magyar bajnok, Foco Tibor Fotó: Europol/Ripost

Gyilkosság árnyékában kezdődött minden

Foco Tibor az 1970-es években ismert motorversenyző volt Ausztriában, több kategóriában is bajnok lett. Sikeres és népszerű sportolóként a versenyzés után Linzben egy belvárosi bár tulajdonosaként dolgozott, és a korabeli beszámolók szerint nevét a prostitúcióval is kapcsolatba hozták.

1986. március 13-án a linzi főpályaudvar közelében, a sínek mellett találták meg a 23 éves Elfride Hochgatter holttestét. A nőt brutálisan megverték, fojtogatták, majd közelről szájba lőtték.

A hatóságok hamar Foco Tiborra terelték a gyanút, azonban sem ujjlenyomatot, sem DNS-nyomot nem találtak utána, pedig a nőt meg is erőszakolták. Ennek ellenére 1987-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, amelyet a kremsi börtönben kellett volna letöltenie.

Filmbe illő szökés az egyetemről

A férfi a börtönben mintarabnak számított, ezért lehetőséget kapott arra, hogy tanulmányokat folytasson a Johannes Kepler University Linz intézményében.

1995. április 27-én, a záróvizsgája napján azonban eltűnt az őrei elől. A nyomozás szerint egy mosdóban átöltözött az előre elrejtett ruhába, kulcsokat vett magához, majd egy előkészített Kawasaki motorral elhajtott.

A hatóságok szerint a szökést hosszú ideig tervezhették. Tekintettel arra, hogy a nők kedvenceként a börtönben is tartotta a kapcsolatot a külvilággal, számos személlyel levelezett. Éppen ezért az osztrák hatóságok azt gyanítják, így szervezhették meg a szökését külső segítséggel.

31 éve hiába keresik

1997-ben fordulat történt az ügyben: a koronatanú visszavonta vallomását, a bűntársat felmentették, így Foco ítéletét is megsemmisítették. A férfi azonban ekkor sem került elő.

2000-ben újabb eljárást indítottak ellene a linzi gyilkosság ügyében, de mindhiába, úgy látszik, végleg eltűnt a nyomozóhatóságok elől.