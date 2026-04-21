Gyilkosság árnyékában tűnt el a magyar motoros bajnok, 31 éve hiába keresik – videóval

Egy brutális bűnügy és egy hihetetlen szökés története tartja lázban évtizedek óta a hatóságokat. Egy gyilkosság árnyékában tűnt el Foco Tibor, akit 31 éve hiába keresnek. A magyar bajnok körüli zűrzavarról a Ripost írt bővebben.
Gyilkosság árnyékában kezdődött minden
Foco Tibor az 1970-es években ismert motorversenyző volt Ausztriában, több kategóriában is bajnok lett. Sikeres és népszerű sportolóként a versenyzés után Linzben egy belvárosi bár tulajdonosaként dolgozott, és a korabeli beszámolók szerint nevét a prostitúcióval is kapcsolatba hozták.
1986. március 13-án a linzi főpályaudvar közelében, a sínek mellett találták meg a 23 éves Elfride Hochgatter holttestét. A nőt brutálisan megverték, fojtogatták, majd közelről szájba lőtték.
A hatóságok hamar Foco Tiborra terelték a gyanút, azonban sem ujjlenyomatot, sem DNS-nyomot nem találtak utána, pedig a nőt meg is erőszakolták. Ennek ellenére 1987-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, amelyet a kremsi börtönben kellett volna letöltenie.
Filmbe illő szökés az egyetemről
A férfi a börtönben mintarabnak számított, ezért lehetőséget kapott arra, hogy tanulmányokat folytasson a Johannes Kepler University Linz intézményében.
1995. április 27-én, a záróvizsgája napján azonban eltűnt az őrei elől. A nyomozás szerint egy mosdóban átöltözött az előre elrejtett ruhába, kulcsokat vett magához, majd egy előkészített Kawasaki motorral elhajtott.
A hatóságok szerint a szökést hosszú ideig tervezhették. Tekintettel arra, hogy a nők kedvenceként a börtönben is tartotta a kapcsolatot a külvilággal, számos személlyel levelezett. Éppen ezért az osztrák hatóságok azt gyanítják, így szervezhették meg a szökését külső segítséggel.
31 éve hiába keresik
1997-ben fordulat történt az ügyben: a koronatanú visszavonta vallomását, a bűntársat felmentették, így Foco ítéletét is megsemmisítették. A férfi azonban ekkor sem került elő.
2000-ben újabb eljárást indítottak ellene a linzi gyilkosság ügyében, de mindhiába, úgy látszik, végleg eltűnt a nyomozóhatóságok elől.
Foco Tibor április 18-án töltötte be a 70. életévét – már ha még életben van. Az elmúlt évtizedekben Magyarországon, Franciaországban, a volt Jugoszlávia területén, az Egyesült Államokban és Dél-Amerikában is keresték, de minden nyom zsákutcának bizonyult.
A férfi hosszú ideig az Interpol körözési listáján szerepelt, és jelenleg is keresik. A fejére 20 ezer eurós vérdíjat tűztek ki, de a motoros bajnokból lett magyar szökevény máig nem került elő.
Sorozatgyilkos is lehet az eltűnt villanyszerelők gyilkosa
É. Imrét ma még csak két ember, Orlik Vilmos és Mácsik Zoltán meggyilkolásával hozzák összefüggésbe, de a nyomozás új fordulatot vehet. Ha ugyanis bebizonyosodik, hogy köze van telekszomszédja eltűnéséhez és megöléséhez, akár még az is kiderülhet, hogy egy sorozatgyilkossal állnak szemben a nyomozók.