Elképesztő, mivel indokolja borzalmas tettét a füzérkajatai gyilkos

Újabb részletek derültek ki a füzérkajatai gyilkosság ügyében, ahol egy idős nőt öltek meg brutálisan. A bíróságon tanúkat hallgattak meg, és szakértői vélemény is elhangzott – számolt be róla a Boon.hu.

Tanúvallomásokkal derülhet ki füzérkajatai gyilkosság háttere

Filmszakadásra hivatkozik a gyilkosság elkövetője

A vád szerint a férfi a szomszédjához ment át, ahol a vita rövid időn belül brutális támadássá fajult. Az akkor 85 éves asszony a helyszínen életét vesztette sérülései következtében. A meghallgatások során szó esett a kivégzés és az áldozat életkörülményeiről is.

Szinte minden véres volt abban a füzérkajatai házban, ahol egy férfi baltával végezte ki a 85 éves szomszédját. A kegyetlen gyilkos embertelen módon megkínozta a nőt, olyan sokszor sújtott le rá, hogy az asszony a helyszínen belehalt sérüléseibe. Kiderült, hogy az áldozat nagyon szerény körülmények között, segélyen élt

– számolt be róla a TV2 Tények. Az, hogy a férfit, mi dühíthette fel ennyire, mai napig tisztázatlan. A gyilkos továbbra is tagadja a vádakat, és azt állítja, nem emlékszik semmire.

40 szem 0.5 milligrammos Xanax gyógyszert szedett be, és arra jelentős mennyiségű szeszes italt fogyasztott el

– osztotta meg a részleteket Jogg Zsolt, a vármegyei főügyészség helyettes szóvivője. Az is elhangzott, hogy a férfi korábban már volt büntetve. Szabadulása után hozzátartozók fogadták be, azonban a végzetes este előtt velük is agresszívan viselkedett, és a lakás bútorait is összetörte.

Az eljárás a következő tárgyaláson szakértők meghallgatásával folytatódik. Amennyiben bűnösnek találják, a férfi akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphat.

Március végén az Origo is beszámolt róla, hogy Füzérkajátán egy család házfelújítási munkálatok közben emberi maradványokra bukkant az ingatlan területén. A váratlan felfedezés miatt azonnal rendőrségi eljárás indult.