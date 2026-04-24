Horror szülők a bíróságon: elképzelhetetlenül kegyetlen módon végeztek saját lányukkal

A vád szerint felfoghatatlan kegyetlenséggel végeztek saját lányukkal azok a szülők, akik hagyták, hogy ágyhoz kötött, beteg gyermekük éhen haljon az emeleti szobájában. Mivel az apa az eljárás közben meghalt, immár az édesanyának egyedül kell felelnie a bíróság előtt a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság miatt – írta a Szon.hu.
Gyilkosság a családi házban
Felfoghatatlan kegyetlenséggel vádolnak egy nyírbátori anyát: a vád szerint hagyták, hogy ágyhoz kötött lányuk a saját szobájában, elhanyagolva és éhezve haljon meg.
Míg az asszony állítja, hogy szeretetben gondoskodott róla, az ügyészség szerint a lány teste a sanyarú körülmények miatt már életében oszlásnak indult.
A tárgyaláson felolvasott vallomásában az anya azt mondta: mindent megadott gyermekének, és még az utolsó estéjén is együtt tévéztek. Amikor hajnalban észrevette, hogy a lánya nem lélegzik, csak ennyit kérdezett:
Meghaltál, lányom?”
A szakértők és a tanúk azonban egészen másról beszéltek. A mozgássérült nőt egy vécé nélküli emeleti szobába zárták, ahol a higiénia teljes hiánya miatt mély sebek borították a testét, és csontsoványra fogyott.
Bár a rokonok érezték a házban terjengő „állatszagot” és látták a lány leépülését, az agresszív apa mindenkit elmart mellőlük.
Mivel az apa időközben elhunyt, az anyának egyedül kell felelnie a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság vádjáért, amiért akár életfogytig tartó büntetést is kaphat.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.
Miközben az egyik tárgyalóteremben a szülői elhanyagolás borzalmait tárgyalják, egy másik eljárásban egy nyíregyházi vállalkozónak kell felelnie azért, mert a vád szerint drogokkal kábított el és kényszerített prostitúcióra kiskorú lányokat. Ide kattintva többet olvashat az esetről.