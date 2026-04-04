Bestiálisan végzett a feleségével, mégsem megy börtönbe a győri gyilkos

Győrben, a Serfőző utcában egy férfi támadt rá egy 51 éves nőre, aki épp ismerősével beszélt parkoló autójában. A helyzet pillanatok alatt gyilkossággá fajult: amikor a nő kiszállt a járműből, a támadó a földre taszította, majd többször mellkason szúrta. Az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett megmenteni – írta a Blikk.hu.

Győri gyilkosság: egy parkolóban késelte halálra a feleségét

Nem kerül börtönbe a győri gyilkosság elkövetője

A férfi ezután sem állt le, a másik jelenlévő után indult, közben késsel fenyegetőzött, végül azonban elhagyta a helyszínt. Nem jutott messzire. A rendőrök egy közeli parkolóban találtak rá, ahol időközben megpróbált végezni magával. Kritikus állapotban került kórházba, ahol jelenleg is őrzik és kezelik.

Az ügyészség szerint nem egy hirtelen felindulásból elkövetett támadásról van szó, hanem előre kitervelt, különös kegyetlenséggel végrehajtott emberölésről, ráadásul több ember sérelmére.

A hatóságok azonnal indítványozták a letartóztatását, attól tartva, hogy megszökhet vagy újabb erőszakos cselekményt követhet el. A bíróság a férfi állapota miatt nem a tárgyalóteremben, hanem a győri kórházban hozta meg a döntést: elrendelték a letartóztatását. Mivel a gyanúsított műtéten esett át és további kezelésre szorul, az Igazságügyi Megfigyelő- és Elmegyógyító Intézetbe kerül. Az átszállításáról a mentők gondoskodtak.