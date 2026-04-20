Újra bíróság elé állt az ír férfi, aki Budapesten gyilkolt meg egy amerikai nőt – megrázó pillanatok a tárgyaláson

Újabb tárgyalási napot tartottak abban az ügyben, amely egy fiatal amerikai nő halála miatt vált ismertté. A gyilkosság vádlottja ismét bíróság elé állt, miközben az áldozat családja a helyszínen követte végig az eseményeket – írja a Bors.

Az amerikai ápolonő gyilkosság áldozata lett, a vádlott szerint baleset történt

Fotó: Facebook/Nicholas Michalski

A gyilkosság ügye újra a bíróság előtt

A vádlott ír férfit azzal gyanúsítják, hogy megölte az amerikai turistaként Budapestre érkező nőt. A Fővárosi Törvényszék előtt zajló eljárás során a férfi továbbra is tagadja a gyilkosságot, és azt állítja, hogy a történtek baleset következményei voltak. Az ügy 2024 novembere óta tartja lázban a közvéleményt, amikor a nő eltűnését követően rövid időn belül tragikus fordulat következett.

A család minden tárgyaláson jelen van

Mackenzie Michalski családja a kezdetektől fogva minden tárgyaláson részt vesz. A hozzátartozók összetörten hallgatják végig a vallomásokat, miközben továbbra sem fogadják el a vádlott magyarázatát.

Mackenzie Michalski családja ott volt az összes tárgyaláson, a mai tárgyalás napján a testvérének a szülinapja volt

Korábban az édesanya úgy fogalmazott, hogy a védekezés áldozathibáztatásra épül, és teljes mértékben elfogadhatatlan számukra.

Brutális részletek derültek ki az esetről

A nyomozás során kiderült, hogy a nő az eltűnése előtt a férfival találkozott, majd annak lakására ment. A gyanú szerint ott történt az a cselekmény, amely végül a halálához vezetett.

Korábbi tárgyalásokon elhangzott, hogy a férfi lekötözhette a nőt, majd megfojthatta, bár ezt következetesen tagadja. A nő holttestét később a Balaton melletti Szigliget közelében találták meg.

A gyilkossággal vádolt férfi az áldozatára hárítana minden felelősséget

Különösen fájdalmas nap a család számára

A mostani tárgyalás különösen nehéz volt az áldozat családjának, mivel a véletlenek egybeesése miatt ezen a napon ünnepli születésnapját az áldozat testvére is. Az édesanya megható üzenetben köszöntötte fiát, miközben továbbra is a veszteség feldolgozhatatlanságáról beszélnek.

A testvér korábban úgy fogalmazott, hogy nővére halálát soha nem fogja tudni feldolgozni, és az életük örökre megváltozott. A tárgyalás hamarosan folytatódik.