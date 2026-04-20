„A ti sajnálatotok nem kell” – saját apját látta áldozatában, ezért gyilkolta meg a férfit

Április 14-én brutális gyilkosság sokkolta a Baranya vármegyei Kárász települését. Egy 29 éves helyi férfi minden előzmény nélkül, három késszúrással megölte a kapujában beszélgető Mihályt. Az áldozat, akit a támadó torkon, fejen és mellkason szúrt, másnap a kórházban életét vesztette – írta a Borsonline.hu.

A helyiek szerint a gyilkosság gyanúsítottjának nincs helye a társadalomban

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Az apját látta a gyilkosság áldozatában a támadó

Sajtóinformációk szerint az áldozat aznap reggel a kertben tevékenykedett egy barátjával, és a kapunál beszélgettek, amikor a téveszméktől zavart gyilkos reggel 8 óra körül feltűnt az utcában, majd céltudatosan az áldozathoz lépett, és annyit mondott:

Kés van nálam”

– majd rögtön szúrt is. Ezt követően egy fanyelű konyhakéssel a férfit a fején, a nyakán és a mellkasán is megszúrta. Az áldozat másnap a kórházban belehalt sérüléseibe, míg a helyszínről elmenekülő, többszörösen büntetett előéletű elkövetőt végül kommandósok fogták el. A bűncselekményre a gyanúsított édesanyja adott magyarázatot a közösségi médiában. Állítása szerint fia pszichiátriai kezelés alatt állt, és zavart állapota miatt az áldozatot a saját apjának hitte, akire Mihály külsőleg hasonlított.

Őt látta a gyerek az apjának, mert különben nem bántotta volna. Nagyon sajnáljuk Misit, de nagyon hasonlított a férjemre, és ha bármiben tudok, akkor szeretnék segíteni. Ne haragudjatok arra, ami nem szándékos, nekünk se könnyű, hidd el!”

– magyarázta az asszony, de szavai nemigen hatották meg a gyászoló közösséget.

A helyiek szerint egy ilyen veszélyes embernek nincs helye a társadalomban, és állandó felügyelet alatt kellene maradnia. Az áldozat fia éles válaszában elutasította a bocsánatkérést, kiemelve, hogy egy súlyos mentális betegséggel küzdő személyt nem lett volna szabad felügyelet nélkül az utcára engedni.

Nem kell itt a sajnálat, főleg a ti sajnálatotok nem kell, és remélhetőleg minél előbb megtalál benneteket is a rendőrség, mert benneteket is felelősségre kell, hogy vonjanak”

– tette hozzá a gyászoló családapa.