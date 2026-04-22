Brutális gyilkosság Miskolcon: közösülés közben ölt a cseh férfi – videón a megrázó új részletek

Elképesztő brutalitással elkövetett bűncselekmény rázta meg Miskolcot, ahol egy nő életét vesztette a pályaudvar közelében. A nyomozás és a bírósági eljárás során kiderült: a gyilkosság körülményei még a tapasztalt nyomozókat is megdöbbentették. A Boon.hu írt a legújabb fejleményekről

Kéz a kézben andalogtak a brutális gyilkosságot megelőző percekben

Fotó: Részlet a Tények videójából

Gyilkosság: közösülés közben támadt rá áldozatára

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a csehországi hajléktalan férfi 2024 márciusában érkezett Miskolcra, ahol a Tiszai pályaudvar környékén ismerkedett meg a szintén hajléktalan magyar nővel. Mindketten erősen ittas állapotban voltak.

A férfi a közösülésért pénzt ajánlott a nőnek, aki ebbe beleegyezett. A pályaudvarhoz tartozó bokros területen kezdtek el szexelni, amikor a férfi váratlanul rátámadt a nőre.

Előbb fojtogatni kezdte, majd amikor a nő menekülni próbált, a földre lökte és többször megütötte. Ezután három kést vett elő: az egyikkel megvágta a nő torkát, a másik kettővel pedig súlyos sérüléseket okozott áldozata nemi szervén. A nő a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Vonattal menekült el

A támadó a holttestet hátrahagyva felszállt egy Nyíregyházára tartó személyvonatra, és megpróbált elmenekülni. Nem sokkal később azonban a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai elfogták.

A férfit gyanúsítottként hallgatták ki, tolmács jelenlétében, mivel nem beszél magyarul.

Új részletek a tárgyaláson

A bírósági eljárás során kiderült, hogy a vádlott a bűncselekmény előtt jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztott. Bár beismerte a gyilkosságot, azt állította, hogy nem emlékszik a történtek részleteire.

A bizonyítás során kulcsszerepet kapott egy térfigyelő kamera felvétele is, amely a gyilkosság előtti perceket rögzítette. A felvételeket a bíróságon elemezték.

Súlyos büntetés várhat rá

Az ügyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozott, valamint azt is kezdeményezte, hogy a férfit a büntetés letöltése után utasítsák ki Magyarország területéről.

A bírósági eljárás tovább folytatódik a brutális gyilkosság ügyében.