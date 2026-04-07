Naplóban tervezte meg az apja kivégzését: a hidegvérű gyilkosság után szinte vidáman tett vallomást

Sokkoló bűncselekmény történt az Egyesült Államokban, ahol egy fiatal nő előre kitervelte apja megölését. A gyilkosság után maga hívta a segélyhívót, majd a ház előtt várta a rendőröket – írta meg a Ripost.

A gyilkosság után mosolyogva ismerte be, hogy lelőtte az apját

Gyilkosság: előre megtervezte és végre is hajtotta

A 33 éves nő körülbelül három héttel a tragédia előtt kezdte el tervezni a támadást, majd négy nappal a gyilkosság előtt naplót is vezetett arról, hogyan fogja megölni az apját.

A végzetes napon megvárta, amíg a férfi hazaér, majd amikor kinyílt az ajtó, azonnal tüzet nyitott rá. Három lövést adott le: kétszer a mellkasára, egyszer pedig a fejére célzott.

A férfi kezében ekkor még ott volt a bőröndje és a kulcsa.

Hívta a rendőröket, majd nyugodtan várta őket

A nő a gyilkosság után felhívta a segélyhívót, és közölte, hogy lelőtte az apját. Azt is elmondta, hogy a holttestet a bejáratnál fogják megtalálni.

Ezt követően kiment a ház elé, és megvárta a kiérkező rendőröket. A nyomozás során kiderült, hogy nemcsak tervezte a támadást, hanem gyakorolt is: lőtéren is járt, és otthon is készült az apja kivégzésére.

Mosolyogva vallotta be bűnösségét

A bíróság előtt a nő nem tagadta a tettét, sőt, mosollyal az arcán ismerte be a gyilkosságot:

Én öltem meg Tim Bradburnt, és bűnös vagyok, de nem félek. Rendben vagyok azzal, hogy börtönbe megyek, akármennyi időre

– mondta.

A bíróság végül 30 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte. A nő kezdetben azzal védekezett, hogy apja bántalmazta őt, azonban később visszavonta ezt az állítást, és elismerte, hogy a férfi nem ártott neki. Védője szerint a háttérben mentális problémák és neurodivergencia állhatnak, amelyek szerepet játszhattak a tragédiában.

