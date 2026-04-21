Tizenhárom kamera rögzítette a Tiszai pályaudvari gyilkosságot – videó

A miskolci Tiszai pályaudvaron találkozott 2024 májusában egy 26 éves cseh férfi és egy 48 éves hajléktalan nő, akik ittas állapotban úgy döntöttek, hogy szexuális kapcsolatot létesítenek. A közeli bokros területre vonultak el, ám az együttlét hamarosan erőszakba csapott át és a találkozó végül kegyetlen gyilkosság helyszínévé vált – írta a Boon.hu.

Fotó: BOON/Mogyorósi Zsolt Pipó

Kamerák rögzítették a gyilkosságot

A miskolci Tiszai pályaudvarnál történt tragédia ügyében a bíróság előtt megrázó részletek derültek ki, amelyeket a helyszíni térfigyelő kamerák felvételei is alátámasztottak.

A 2024 májusában történt eset során egy 26 éves cseh férfi és egy 48 éves hajléktalan nő ittas állapotban, kézen fogva vonult el a pályaudvar közeli bokros területére azzal a szándékkal, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek egymással.

A felvételeken jól látható a dülöngélő pár mozgása, majd az a pillanat is, amikor a nő a földre zuhant. Bár az áldozat még megpróbált felemelkedni, a férfi határozott mozdulattal visszanyomta a talajra és ekkor szabadult el az erőszak.

A vád szerint a férfi először fojtogatta és bántalmazta a nőt, majd egy késsel kegyetlen sérüléseket okozott neki, végül átvágta a torkát.

Miután a bűncselekményt elkövette, a férfi felállt és rendbe hozta a ruházatát és csak ezután ragadta meg a nő karjait, hogy a testet mélyebbre húzza a sűrű növényzet közé, elrejtve azt a külvilág elől. A gyilkosság után a vádlott higgadtan távozott a helyszínről és felszállt egy Nyíregyházára tartó személyvonatra, a rendőrök azonban rövid időn belül elfogták.

A tárgyaláson a vádlott tolmács segítségével követte az eseményeket és bár elismerte a tettét, védekezésében a hatalmas mennyiségű alkoholra hivatkozott, ami miatt állítása szerint teljes képszakadása volt.

Kijelentette, hogy nem tartja magát erőszakos embernek és mélyen sajnálja a történteket, ugyanakkor az orvosszakértői vélemények ellentmondanak a megbánásnak, hiszen az áldozat sérülései az átlagosnál jóval nagyobb szenvedésről tanúskodtak.

A szakértők megállapították, hogy a nő a nyaki verőér átvágása után percek alatt elvérzett, és esélye sem volt a túlélésre az elhagyatott területen, ahol a gyilkosság időpontjában senki más nem járt.