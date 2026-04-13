Az anya kádba fojtotta lányát: drámai fordulat a piricsei gyilkosság ügyében

Döbbenetesen kegyetlen részletek derültek ki a Nyíregyházi Törvényszéken annak a 21 éves nőnek az ügyében, akinek az igazságügyi szakértők szerint esélye sem volt a túlélésre. A vád szerint a piricsei otthonában fojtották bele a lányt egy fürdőkádba, a könyörtelen gyilkosság körülményeit pedig a hétfői tárgyaláson ismertették – írta a Szon.hu.

A Nyíregyházi Törvényszéken zajló tárgyaláson megrázó részletek derültek ki egy 21 éves, mentálisan sérült lány haláláról.

A vád szerint 2022 júliusában saját édesanyja és nevelőapja végzett vele piricsei otthonukban: míg az anya lefogta a lány lábait, az élettársa a víz alá nyomta a fejét.

Az orvosszakértők szerint az áldozat tízperces, felfoghatatlan haláltusát vívott a kádba szorítva.

A boncolás során több mint 40 külsérelmi nyomot találtak a holttesten, köztük olyan súlyos belső sérüléseket, amelyek a gyilkosságot megelőző szisztematikus kínzásokról tanúskodnak.

A nyakán talált körömnyomok is egyértelműen bizonyítják, hogy erőszakkal tartották a víz alatt.

A pár a bűncselekmény után feltakarította a véres fürdőszobát, és csak egy órával később hívott mentőt, balesetnek álcázva a történteket.

Az ügyészség életfogytig tartó börtönbüntetést kért a vádlottakra. Mivel a nevelőapa tavaly októberben a börtönben meghalt, már csak az anyának kell felelnie a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésért.