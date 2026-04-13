Saját apja ölte meg Ausztriában a magyar lányt

A gyilkosság híre mélyen megrázta mind Magyarországot, mind Wels környékét, ahol egy 19 éves magyar lány életét vesztette egy családi tragédia során – írta a Bors.

A gyilkosság körülményei még mindig sok kérdést vetnek fel

A gyilkosság árnyékában

A gyilkosságot megelőző időszakban a fiatal lány többször is segítséget próbált kérni édesanyjától. Üzeneteiből kiderült, hogy félt az apjától és szeretett volna elköltözni tőle.

A környéken élők szerint a lakásból gyakran lehetett hangos veszekedéseket hallani és a rendőrség is többször megjelent a helyszínen korábban.

A hatóságok vizsgálata során kiderült, hogy korábban már történtek feljelentések bántalmazás miatt, ám ezek végül nem vezettek eredményre. A család szerint a figyelmeztető jelek ellenére sem történt időben beavatkozás.

A lány végül édesapjával élt, miután a férfi megszerezte a felügyeleti jogot és sajtóértesülések szerint egy idő után az anyjával való kapcsolatát is korlátozta. Végül a végzetes konfliktust követően apja megfojtotta lányát és csak később találták meg a hatóságok a már bomlásnak indult meztelen testét a fürdőszobában.

A tragédia után az édesanya hazahozatta lánya hamvait, így Magyarországon vehetett tőle végső búcsút.