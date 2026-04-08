Gyilkosság Pest vármegyében: hajtóvadászatot indított a rendőrség

A rendőrség hajtóvadászatot indított a szigethalmi F. Norbert ellen – írta a Police.hu. A gyanú szerint a 41 éves férfi olyan brutálisan bántalmazta 37 éves feleségét, hogy a nő belehalt a verésbe, így gyilkosság miatt felelhet a feltételezett elkövető.

Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Gyilkosság Szigethalmon

A hatóságok 2026. április 6-án, hétfőn találták holtan szigethalmi otthonában az áldozatot. A gyanú szerint a nőt a férje verte halálra, és mivel a hatóságok azóta sem találták meg F. Norbertet, így elrendelték a körözését. A feltételezett gyilkos képe ide kattintva tekinthető meg.

A Pest vármegyei nyomozók kérik, hogy akik a férfit látták, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96. telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.

