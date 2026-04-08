Itt vannak a legfrissebb számok! Magyar Péter ezt nem teszi ki az ablakba

Gyilkosság Pest vármegyében: hajtóvadászatot indított a rendőrség

Bestiális kegyetlenséggel végezte ki feleségét egy szigethalmi férfi. F. Norbert ellen gyilkosság miatt adott ki körözést a rendőrség, amely jelenleg is nagy erőkkel dolgozik a férfi felkutatásán.
A rendőrség hajtóvadászatot indított a szigethalmi F. Norbert ellen – írta a Police.hu. A gyanú szerint a 41 éves férfi olyan brutálisan bántalmazta 37 éves feleségét, hogy a nő belehalt a verésbe, így gyilkosság miatt felelhet a feltételezett elkövető.

F. Norbertet gyilkosság miatt keresi a rendőrség
Gyilkosság Szigethalmon

A hatóságok 2026. április 6-án, hétfőn találták holtan szigethalmi otthonában az áldozatot. A gyanú szerint a nőt a férje verte halálra, és mivel a hatóságok azóta sem találták meg F. Norbertet, így elrendelték a körözését. A feltételezett gyilkos képe ide kattintva tekinthető meg.

A Pest vármegyei nyomozók kérik, hogy akik a férfit látták, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96. telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.

Elképesztő gyilkosság részleteit tárták fel a nyomozók nemrég: egy csomagfutár ölt meg egy 7 éves kislányt. A férfi elleni büntetőeljárás a végéhez közeledik.

 

