Húsvéthétfőn ölte meg a feleségét, a szomszédok kedvelték a szökésben levő férfit

Brutális részletek kerültek napvilágra a Pest vármegyei tragédiáról, amely sokkolta a környék lakóit. A gyilkosság ügyében a rendőrség jelenleg is hajtóvadászatot folytat a szigethalmi férfi ellen.

Hajtóvadászatot indított a rendőrség a szigethalmi gyilkosság feltételezett elkövetője, Fajta Norbert ellen

Forrás: Police.hu

Gyilkosság Szigethalmon: hajtóvadászat indult a férfi ellen

Ahogy azt az Origo is megírta, a rendőrség hajtóvadászatot indított a 41 éves F. Norbert ellen, aki a gyanú szerint Szigethalmon olyan brutálisan bántalmazta 37 éves feleségét, hogy a nő belehalt sérüléseibe. A Police.hu közleménye szerint 2026. április 6-án találták meg az áldozat holttestét a szigethalmi családi házban.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság azóta is keresi a férfit, aki ellen emberölés miatt adtak ki körözést. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki látta a férfit, vagy tud valamit a tartózkodási helyéről, jelentkezzen a

Telefontanú zöldszámon vagy a 112-es segélyhívón.

Húsvéthétfőn történt a tragédia

A Blikk arról írt, hogy a három kisgyermekük szerencsére nem tartózkodott otthon a tragédia idején, az anyai nagyszülőknél voltak. A szigethalmi lakóövezetben élők teljesen megdöbbentek, hiszen a családot jóravalónak ismerték.

Délután még intett, két órával később már rendőrök jöttek

– mondta egy szomszéd.

Puszta kézzel ölhette meg a feleségét

A környékbeliek szerint semmi nem utalt arra, hogy ilyen családi tragédia történhet. A gyanú szerint a nőt a férje verte halálra.

Többen elmondták, hogy a három gyermek gyakran játszott az udvaron, kosárlabdáztak, a szülők pedig rendezett körülmények között éltek. Az áldozat korábban kozmetikusként dolgozott, később ingatlanosként vállalt munkát. Egy szomszéd arról beszélt, hogy a történtek után eleinte attól tartottak, az egész család életét vesztette, majd megkönnyebbültek, amikor kiderült, hogy a gyerekek nem voltak otthon.

A férfi, Norbert is mindig köszönt nekem... Senki nem érdemli ezt a sorsot, de egy fiatal, háromgyermekes édesanya végképp nem. Ha engem kérdez, szerintem hasonlót érdemelne a férje is ezek után. Ráadásul jó körülmények között éltek, remélem, mielőbb elfogják

– idézte a Blikk az egyik ott lakó férfit.