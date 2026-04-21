Téglával verte péppé a feleségét, nyilatkozott a gyilkos lánya: „Tudtuk, hogy meg fogja ölni anyát”

Ahogy arról már az Origo is beszámolt, egy brutális családi dráma rázta meg Eger egyik nyugodt városrészét hétfő este. A gyilkosság során egy férfi téglával verte péppé a saját feleségét az otthonukban.

A gyilkosság áldozatának a lánya is nyilatkozott a tragédiáról takarítás közben

Gyilkosság Egerben, brutális részletek

A tragédia Egerben, a Kiskanda utcában történt egy társasház harmadik emeletén. A környéken élők hangos kiabálásra figyeltek fel, majd rövid időn belül kiderült, hogy súlyos bűncselekmény történt.

A 62 éves Ágnest a férje támadta meg. A beszámolók szerint a férfi egy téglával olyan brutálisan bántalmazta, hogy az asszony a helyszínen életét vesztette.

„Tudtuk, hogy meg fogja ölni anyát”

A helyszínen a házaspár lánya is megszólalt, aki megrázó részleteket árult el a Borsnak a család életéről:

Ő sokat kézműveskedett, ki is festette szép színesre ezt a téglát. Amikor bejöttek a rendőrök, megbilincselték aput és elvitték. A fogdán van jelenleg. Nem beszéltünk még vele. Én őszintén nagyon bízom benne, hogy életfogytiglanit kap ezért, amit tett. Haragszom rá, mert mi így éltünk. Ráadásul 2025-ben is történt már hasonló, de akkor mégis visszajött anyu. Én már akkor mondtam a férjemnek, hogy be fogja fejezni, meg fogja ölni őt. Apa nárcisztikus, és személyiségzavara is van. Szedett gyógyszert is. Amikor gyerekek voltunk, volt egy öngyilkossági kísérlete, de anya akkor megmentette.

Elmondása szerint már korábban is voltak konfliktusok és bántalmazások, ezért attól tartottak, hogy egyszer tragédia történik. Úgy fogalmazott: tudták, hogy az apja egyszer meg fogja ölni az édesanyját.

A lány szerint a férfi féltékenységből támadhatott rá a feleségére, és a bántalmazás során a felismerhetetlenségig ütlegelte őt.

Betörték az ajtót, majd elvitték a férfit

A férfi a történtek után maga hívta a rendőrséget, és közölte, hogy megölte a feleségét. Amikor a rendőrök kiérkeztek, nem engedte be őket, ezért az ajtót be kellett törniük.

A helyszínen megbilincselték és előállították.

Az ügyben a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett miatt indított eljárást a 68 éves egri férfi ellen.