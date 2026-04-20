Tanúként idézhetik be Till Tamás édesapját, új részletek derültek ki – videóval

Újabb fordulatot vett egy több mint két évtizedes ügy, amely hosszú időn át foglalkoztatta a közvéleményt. A gyilkosság áldozatává vált Till Tamás ügyében hamarosan újabb tanúkat hallgathat meg a bíróság. A legfrissebb fejleményekről a Bors számolt be.

Nyilatkozott a szárügyvéd is a gyilkosság ügyében

A gyilkosság ügyében az édesapát is beidézhetik

Till Tamás 2000-ben tűnt el Baja város környéke területén, miután kerékpárral elindult otthonról. A gyermek soha nem tért haza, a család pedig 24 éven keresztül reménykedett abban, hogy egyszer viszontláthatják.

A tragédia csak 2024 nyarán nyert végső bizonyosságot, amikor előkerültek a kisfiú földi maradványai.

A bírósági eljárás során tanúként idézhetik be Till Tamás édesapja személyében azt a személyt, aki pontosan tudja, milyen körülmények között hagyta el a gyermek az otthonát.

Beismerés, majd visszakozás az ügyben

A nyomozás során Fehér János jelentkezett a hatóságoknál, és azt állította, tudja, hol rejtették el a holttestet: egy esztergályos tanyája közelében. Később azonban a hatóságok gyanút fogtak, elkezdték vallatni a férfit és sikerült megtörniük. A Fehér végül beismerte a bűncselekmény elkövetését, ám később visszavonta vallomását, és már tagadja a gyilkosságot.

Az ügyészség ennek ellenére különös kegyetlenséggel, aljas indokból elkövetett emberöléssel vádolja.

Brutális részletek kerültek napvilágra

A vád szerint az elkövető a kisfiút egy tanyára csalta, ahol bántalmazta, majd egy hegyes eszközzel többször megszúrta. A sérülések nyomai a ruházaton is megmaradtak, amely fontos bizonyítékként szolgálhat az ügyészségi vádirat alapján.

A szakértői megállapítások szerint több szúrás azonos eszközzel keletkezhetett, ami a támadás brutalitását támasztja alá. Ahogy Lichy József, a szülők jogi képviselője fogalmazott:

A póló megőrizte annak a 9 szúrásnak a nyomát, amit az elkövető a kisfiúra mért. A 9 lyuk mérete is megegyezik, tehát azokat ugyanazzal az eszközzel okozták

Kulcsfontosságú lehet az édesapa vallomása

Till Tamás édesapja arról számolhat be, hogy a kisfiú milyen ruházatban hagyta el az otthonát az eltűnés napján. Ez azért lehet lényeges, mert a megtalált maradványokon talált ruhadarabok eltérhetnek az eredetileg viseltektől.