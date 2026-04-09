Pincébe ásták az áldozatot: brutális részletek derültek ki a császártöltési gyilkosságról

Bács-Kiskun vármegyei nyomozók vettek őrizetbe két férfit, miután egy folyamatban lévő nyomozás során kiderült, hogy egy császártöltési présház tulajdonosa bűncselekmény áldozata lett. A rendőröknek rövid idő alatt sikerült a nyomára bukkanniuk a feltételezett gyilkosoknak, akik a gyanú szerint végeztek az ingatlan gazdájával.
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt indított eljárást, miután a nyomozás szálai egy császártöltési tragédiához vezettek. A rendőrök hamar azonosították és őrizetbe vették a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható két férfit, így a feltételezett gyilkosok elszámoltatása és kihallgatása már a rendőrségen zajlik – írta a Blikk.hu.

Pincébe rejtették a gyilkosság után a holttestet
Pincébe rejtették a gyilkosság után a holttestet
Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

A pincébe ásták el áldozatukat a császártöltési gyilkosok

Hátborzongató részletek láttak napvilágot a császártöltési présház tulajdonosának halálával kapcsolatban: az 57 éves Károlyt húsvétra Temesvárra várták haza, de nem érkezett meg. 

Albérlői egy piros mikrobuszról és hajnali távozásról szóló mesével próbálták félrevezetni a férfi aggódó lányát, miközben ők maguk is menekülőre fogták. 

A rendőrség végül április 8-án éjjel bukkant rá az áldozatra, akit saját házának pincéjében ástak el. Ezután elfogták a kegyetlen gyilkosokat.

Míg a császártöltési esetben a gyanú szerint az albérlők próbálták elrejteni tettüket a pincében, addig egy másik megrázó tragédia során egy két éve keresett édesapa holttestére bukkantak rá egy hasonlóan elhagyatott helyszínen.

 

