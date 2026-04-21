Rendőrök lepték el Eger egy csendes utcáját: gyilkosság történt

A Heol.hu információi szerint egy férfi végezhetett a feleségével Eger Lajosváros nevű részében. A gyilkosság a Kiskanda utca egyik társasházi lakásában történhetett.

Gyilkosság Egerben: ebben a csendes utcában végezhetett a férfi a feleségével

A Heves vármegyei hírportál értesülése szerint a csendes kis utcát hétfőn este rendőrök lepték el, majd az asszony lánya egy Facebook-bejegyzésben tudatta, hogy elhunyt édesanyja családon belül erőszak áldozata lett.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság egyelőre nem reagált az esettel kapcsolatos megkeresésre.

