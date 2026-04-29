Ezt a videót még biztos nem látta a győri Aston Martin-gázolásról

A férfi 2026. február 14-én reggel zöld luxusautóját vezette Győrben, a Szent István úton. Az anyósülésen ült állapotos élettársa. Az egyik piros lámpánál a férfi megállt, és amikor zöld lett, hirtelen nagy gázt adott. Ezzel a mozdulattal kezdődik a győri Aston Martin-gázolás története, amely új szakaszba ért az ügyészség friss közleménye szerint. A gyorsítás után ugyanis a fiatal sofőr többé nem volt ura a sportos erőműnek, amely 93 kilométer/órás sebességgel átsodródott a szemközti sávba. A férfi hatalmasat fékezett, amitől az autó megpördült, felcsapódott a járdára, majd nagy sebességgel az ott álló oszlopoknak és egy jelzőtáblának csapódott. A buszmegállóban volt a 76 éves asszony, akit elsodort, majd az épületnek és az előtte lévő padoknak csapódott, végül a lendület visszalökte az útra.

Ennyi maradt a sportverdából a győri Aston Martin-gázolás után

Fotó: kisalfold,hu

A buszra várakozó áldozat olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. A férfi és várandós élettársa sem úszta meg ép bőrrel a sportautó elszabadulását, mindketten nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szereztek.

Ezzel vádolják a győri Aston Martin-gázolásban érintett újgazdag fiatalt

A vád szerint a férfi szándékosan megszegte a KRESZ sebességhatárra vonatkozó szabályát, amely szerint lakott területen személyautóval legfeljebb 50 km/h-val lehet közlekedni. A kocsi sajátosságait sem vette figyelembe, emiatt elvesztette az uralmát az autó felett, így nem tudta betartani azt a szabályt sem, hogy a záróvonalat nem szabad átlépni, és az úttest menetirány szerinti jobb oldalán kell haladni. A férfi jogosítványának azonnali szünetelését már a helyszínen bejegyezték a nyilvántartásba.

Az ügyészség eredetileg halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt akarta bíróság elé állítani a férfit, a Győri Járásbíróság azonban visszaküldte az iratokat.

Ezt azzal indokolták, az ügy megítélése nem egyszerű, és nem áll rendelkezésre minden szükséges bizonyíték. Az ügyészség ezzel szemben úgy látja, hogy az ügy egyértelmű, és a szükséges bizonyítékok rendelkezésre állnak. Ezért a meglévő adatok alapján vádat emeltek a férfi ellen. A vádiratban azt indítványozták, hogy a bíróság végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje, valamint határozott időre tiltsa el a járművezetéstől.